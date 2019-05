El regreso de la garrofa Este ilusionante fruto asiático triunfó en la postguerra GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 8 mayo 2019, 01:55

Pues, nada, que la tan olvidada garrofa deviene finalmente triunfal. Esa vaina dulzona y terrosa, nacida del algarrobo, vivió años venturosos durante la postguerra civil. Pero, cuando pasamos del pan de centeno o maíz al de trigo, volvió a caer en la desgracia de ser solo pienso para las bestias, con perdón.

El delicioso y nutritivo chocolate escaseaba que no veas. Y, en aquellos enrarecidos días, la garrofa fue el sustituto. Se dejaba que las vainas perdieran la humedad y se tornaran marrones, las molían y las trituraban luego, dando lugar a un sucedáneo del chocolate. Tostada y hecha polvo le aportaba a la leche agradable sabor y atractivo color.

Algunos nos enteramos ahora de lo mucho que perdimos cuando, armado de valor, el chocolate auténtico volvió a las meriendas infantiles y a las jícaras de las marquesas en alza. Los algarrobos casi desaparecieron de los campos, debido a que, con el Plan de Estabilización de Ullastres y otros, incluso el ganado recibió otra alimentación más 'moerna'. El agricultor, viendo que aquel cultivo no le reportaba ningún alivio económico, arrancó los árboles, los troceó y alimentó con ellos la chimenea. Daba de esa forma cumplimiento a la primera parte del eslogan franquista que decía: 'Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan'. ¿Vamos bien?

-Si se refiere a ir dentro de un orden, desde luego que vamos.

El viejo y productivo Cebas murciano, dependiente de Investigaciones Científicas, nos hace saber que la puta garrofa (algunos las llamaron así, en su momento, porque les salían ya por las orejas) es 'de lo que no hay'. En el sentido de que beneficia a quienes tienen gastritis, digestiones pesadas, ardores o diarrea, por su contenido en mucílagos.

-¿Ha dicho usía en murciélagos?

¡No, pijo! Nada de morciguillos. Se trata de la tan prestigiada fibra, que además es soluble, si no lo he entendido mal. Más otras propiedades de índole farmacológica, en las que no insistiré.

Los zagales de aquel tiempo nos arrimábamos a la garrofa por lo derecho. Quiero decir que una vez seca, la comíamos a bocados. Procurando, eso sí, no hincarle el diente a la durísima semilla que esconden dentro. Éramos chiquillos garroferos, por así decirlo.