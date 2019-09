'¿Pa qué quiés que vaya?'

Nuestro Vicente Medina se inspiró en el agricultor (o, mejor, en lo poco que quedaba de él, machacado como estaba por la desolación), para componer su famosa y tristísima 'Cansera'. Igualmente lamentable es que tengamos que acudir ahora a esos versos tremendos, para mostrar la situación insostenible que comparten los viticultores del secano en Jumilla. Sus cepas (a pesar de recibir más atenciones que una moza en víspera de casorio) no producen el caudal de mosto que se requiere para alcanzar unos ingresos, que les permitan vivir con cierto acomodo. Diría que mínimamente buenos como para justificar tantas jornadas (y tantos sudores) a pie de viña. Sin embargo, sus cosechas -que se muestran tacañas en kilos- derrochan una riqueza vegetal acojonante, que es la que justifica el buen nombre y la calidad indiscutible de los vinos de la denominación de origen Jumilla.

Cada día más (en las concretas tierras que pertenecen a la DOP en el término municipal jumillano), el agricultor se ve obligado a arrancar sus cepas y, en el mejor de los casos, probar suerte con otro cultivo, generalmente almendro. Aun cuando esto último tampoco le garantice un vivir holgado, la cansera que le provoca dedicar su vida al viñedo, sabiendo que, año tras año, perderá tiempo y dinero, le mueve a abandonar su ancestral y patriótica dedicación a la uva de vino. Cambiar la capa del viñedo por el percal de la almendra, no es porque este cultivo le garantice sabrosos beneficios. Antes bien, se debe al cansancio de quien (herido por una circunstancia tradicionalmente adversa), exhalando abonico un susurro que suena a quejido, nos dice: 'Anda tú, si quieres, / que a mí no me quea / ni un soplo d'aliento, / ni una onza de juerza, / ni ganas de verme, / ni de que me mienten siquiá la cosecha...'.

Un joven viticultor jumillano, Pascual Soriano, que todavía no ha desertado, comentaba a Gustavo López, director de 'Siete Días Jumilla': «Una botella que vale 30 euros [a precio de restaurante, entiendo] no puede tener dentro 80 céntimos de uva». Ignoro si esa afirmación es absolutamente exacta o aproximada. Pero tengo comprobado que la cansera del viticultor es una evidencia que asoma la oreja en todas las conversaciones.