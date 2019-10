Ahora quieren trastearnos el cerebro Eso después de entrar a saco en nuestra intimidad GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 17 octubre 2019, 03:17

Pregunto al lector: «¿Sabe usía bien sabido qué es el Silicon Valley?». -Pues, hombre, alguna idea tengo. Eso mismo me pasa a mí: aunque, para sacar nota, no sé lo bastante. Pero, vaya, podemos ir trampeando. Es que he leído el siguiente titular: 'Silicon Valley quiere saber qué piensas'. Y, claro, no es lo que parece a simple vista. No se trata de una encuesta, sino que lo que andan buscando (vete a saber con cuáles miras) es trastearte el cerebro.

Dicen Silicon Valley, así como quitándole hierro a la cosa, pero quienes están detrás son las tecnológicas.

-¡Osti, las tecnológicas! ¡Buenas son esas!

Son las mismas que ya saben tu nombre, tus apellidos, tu correo electrónico, tu domicilio, tus gustos y aficiones y quiénes son tus amigos. Vamos a ver. Por lo que sé, mandando en dos muy importantes figuran unos tíos que se llaman Elon Musk y Mark Zuckerberg.

-No parece que sean de aquí de Murcia.

Eso me creo yo. Estas martingalas siempre las llevan los extranjeros. Comentaba que, después de conocer tantos datos sobre nuestra intimidad, ahora desean rascarnos por dentro la perola, dicho sea en plan confianzudo. Están intentando que los usuarios (que se supone que somos nosotros) puedan plasmar en un documento 'online' sus pensamientos, sin necesidad de teclear en el ordenador, la tablet o cualquier otro dispositivo electrónico.

-A mí eso me suena a espiritismo.

Eso como poco. Lo que yo me temo es que buscan conocer nuestros pensamientos y controlarnos la mente. Ni más ni menos, ni menos ni más. El ordenador haría el papel de la médium. Y ya todo lo demás lo trajinan las tecnológicas. O sea que si tú, por ejemplo, vas a sentir ganas de orinar, 'ellos' lo sabrán unos veinte minutos antes. Y tres cuartos de lo mismo si, por un casual, decides comprarte un patinete. El día anterior al que decidas cometer esa barbaridad (lo digo porque ya calzas casi ochenta años), esos 'ellos' que digo estarán ya más que enterados.

-Pero es terrible. Me pregunto si le merece a uno la pena vivir así.

Bueno, verá usted. Mientras quede arroz y conejo en la paellera, yo no me moriría, ¿vale?