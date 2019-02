¿Qué quiere el nene: sermón o mitin? Alguno dirá que San Juan señala con el dedo a quién votar GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 20 febrero 2019, 04:45

La coincidencia de la campaña electoral con la Semana Santa, creo yo que no se ha producido jamás. Pero no lo daré por sentado, por si me equivoco. Lo que puedo afirmar sin temor a yerro es que estamos ante una rareza. ¿Y cómo casan -preguntará quizás el lector- una campaña electoral y la Semana Santa? Quieras que no, ambos sucesos tienen una percusión social. Y comoquiera que se acompañan de predicaciones, son transmisores de mensajes. Ello hace que se registren parecidos, digamos coyunturales...

-Lo mejor es que ponga usted un ejemplo y acabaremos antes.

Pues también es verdad. Un episodio notable de la Semana Santa sería cuando Pilatos pregunta al pueblo si suelta a Jesús o a Barrabás. La campaña electoral, por su parte, también propone una elección (como su propio nombre indica), bien que llevando cada partido el agua a su particular molino. Tenemos más pasajes pasionarios que pudieran tener que ver con la política. Recordemos la famosa y lamentable negación de Pedro. Que esta se repitiera por tres veces (antes o después de la actuación del gallo) la acerca aún más a eso que tantas veces se da en el ámbito de lo público, como es la deslealtad.

Algo parecido sucede con la traición de Judas. No he de insistir en calificarla, porque a nadie se le oculta. El lector sabrá, de seguro, acerca de centenares de casos. Unos serán de treinta monedas y otros de treinta mil. Un asunto que puede dar lugar a innecesarias polémicas es el que se refiere al San Juan de nuestro Viernes Santo. Mi señor Salzillo (me creo yo que sin ningún interés político) recreó con la gubia al apóstol apuntando con el dedo. Lo cual podría interpretarse torcidamente. Algunos conspicuos argüirán que está señalando a quién debemos o a quién no debemos votar. Y tampoco echemos en saco roto las dulcerías nazarenas (huevos duros aparte). Pues siempre se dijo que un carguico remunerado es un caramelico.

-El PP no hará campaña en toda esa semana.

Eso he oído.

-¿Y qué hacemos con el Bando y el Entierro? ¡Es que, claro, a Murcia en Primavera ya no le cabe más 'na', joder!