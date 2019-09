Cuando querer no es poder Al no estar en Primera, el Real Murcia produce frustración regional GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 26 septiembre 2019, 22:09

Esto que voy a comentar puede parecer una tontería (como tantas cosas que salen de la pluma de uno), pero tiene su fundamento. Antiguamente y lo mismo ahora -en esto no hay evolución, ni tampoco involución-, las ciudades estuvieron representadas, sociológicamente hablando, por el equipo de fútbol que lleva su nombre. Sucede igual en casos como el de Osasuna, que no responde por Pamplona, pero es de Pamplona, no sé si me explico.

Entrando ya en nuestro particular terreno, cabe decir que si el Real Murcia flojea (solo es un suponer), el nombre de Murcia se resiente.

-¡Hombre! ¡Tampoco es eso!

Lo que yo le diga, que para algo soy viejo, aunque no del todo perro. Tenemos la particularidad de que, como la Región se llama igual que la capital, el acaecer de los pimentoneros repercute en la imagen de la entera provincia.

-¿Y qué me dice usted de Cartagena?

De Cartagena le diré todo lo bueno que se me venga a la boca, que es mucho. Aunque, tocante al fútbol, tiene razón el lector en llamarme la atención. Dejemos quieta esa concreta temática y aquí no ha pasado nada.

Cuando el Real Murcia militó en Primera División, tú salías por ahí de viaje y la gente se interesaba. Digo más, todo el mundo te miraba con más respeto que si estuvieras (porque lo estamos, ¿eh?) en Segunda B. Lo peor de todo es tener cuñados que no son de aquí. Cuando te topas con ellos, no te miran de igual modo si el Murcia tiene al equipo en la que llaman División de Honor, que en las de más abajo.

Estoy tocando el asunto precisamente hoy, no porque sea (que lo es) la festividad de Santa Aurelia, pues eso da lo mismo. La razón es que, en su última actuación, nuestro Real Murcia llevó a cabo una proeza. Leo en las crónicas que hubo sus más y sus menos, pero le ganó dos a uno al Talavera.

-Y remontando.

Es lo que iba a decir. O sea: yo comprendo que izar al Real Murcia como bandera de prestigio no es empresa fácil. ¡Pero es que llevamos así toda la vida de dios, joder!