¡Pues no que vuelve el pequeño Nicolás!

GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 25 febrero 2019, 21:26

Válgame San Válgame! ¡Quién me lo iba a decir mí! Con el tomate que tenemos liado: lo de Cataluña, las elecciones amontonadas y el libro a cuatro manos de Pedro, por mencionar solo lo más sobresaliente. Justo cuando creíamos que el pequeño Nicolás de nuestra juventud estaría colocado, pues no sé, en una fábrica de piruletas, llega y se nos aparece sin aviso que nos prevenga.

Pero es que, encima de todo, viene haciéndose el original. Resulta que la atractiva novedad que ha salido de su cabecica es un nuevo partido político. Menos mal que, según aclara él mismo, carece de ideología. (Ya se sabe que las ideologías son las que más sufren, cuando se sientan encima de ellas los partidos que las asumen). Y tampoco tiene habilitado un local con rótulo.

-Mejor. Así no le esturrean la fachada con pintura.

La sede, al menos de momento, es Instagram, esa cosa donde las jovencitas 'suben' sus fotos. Dicen que se trata de una cuenta, como las llaman, que por lo visto robaba memes y reproducía chistes y ocurrencias de otros. (Como no podía ser de otra manera, tratándose del pequeño Nicolás).

No es que quiera yo desanimar al zagal, pues no lo conozco de nada. Quiero decir que, por lo que a mí toca, allá se las apañe el mozuelo. Pero, si piensa que vuelve ahora con el mismo caché que tuvo, se equivoca.

-Oiga. En esta vida, quien la sigue la consigue.

¡Ah, claro! Pues eso es lo que me estoy temiendo. Como el zagalico se empeñe en dar el follón (y conociendo como conocemos a las redes, que en cuanto ven un virus se ponen locas), no me extrañaría que, al final, tuviésemos al pequeño Nicolás hasta en la pizza.

-Dirá hasta en la sopa.

Eso era cuando Franco. Es verdad que las personillas de la índole del pequeño Nicolás nunca se cansan de insistir. En Jumilla, por no ir más lejos, cuando uno se pone muy pesado, le dicen necio. Aunque pocos son, por fortuna, las dos cosas: memos y 'cansaos'. No sé yo si el chiquillo este...

Por si acaso, recemos: ¡Del pequeño Nicolás, 'libera nos domine!'.