A partir de los sesenta (cuando apareció la Mirinda), los adultos evocaban los veinte años de postguerra diciendo aquello de: '¡Éramos tan pobres!'. Hablaban de un ente llamado Auxilio Social, así como del pan de cebada, los chorizos agenciados vía estraperlo, las noches de tiritonas (por hambre y frío) y las cartillas de racionamiento. Pero los recuerdos del pasado iban yendo a menos. Y las expectativas del futuro, a más. El Plan de Estabilización encarriló la economía. Y empezamos a ser, primero, algo menos pobres y, pasado un tiempo ('prudencial' que se decía), un poco más ricos. Los polos de hielo tuvieron que acostumbrarse a convivir con otros nuevos, cremosos y suavísimos. Como un chambi, pero con palito.

-¡Qué bien! ¿No?

Sí, señora. Y si le digo otra cosa miento. Después de eso fueron llegando venerandos soplos de alegría a la casa (o incluso cueva) del pobre. Y, cuando pasó más tiempo, se presentó el 'boom'. Los hubo diversos. Uno de los más geniales, como se dice ahora, se resumía en 'el turista un millón', festejado con flores, bandera y banda. Íbamos camino de una modernidad tan 'moerna', que hasta tuvimos acceso a lo nuclear, o sea que por fin nos tocaba ser 'unidad de destino en lo universal'.

-¡'Atié' qué leche!

Sí, señora. En San Antón (mientras nos bendecían el canario), a los Estados Unidos se le cayeron cuatro bombas atómicas aquí al lado, casi en Águilas. De modo que, entre los sesenta y los setenta (¡coño, en el sesenta y seis!), ya estábamos metidos en el ajo. Como no teníamos bomba atómica 'made in Spain', los americanos nos dieron finalmente la dosis de radiactividad que no habían querido darle a Pepe Isbert, cuando pasaron por Villar del Río sin detenerse.

Y ahora, cuando el español retoza preparando sus vacaciones a bordo de la 'nave portuguesa', nos llega la tremenda noticia: 'La tasa de pobreza severa en España es la segunda más alta de Europa, después de Rumanía'. ¡Pero esto qué 'e'! ¿Una 'fake new', disparada por Putin? Por favor, no me digan que hemos vuelto a aquello (aunque con distinto collar) de: 'Anda, nene: Cómete la garrofa, que así te harás un hombre de provecho'.

¡Menudo chasco!