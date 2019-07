Las piscinas, como unidad de destino en el calorazo Pregunto: ¿Se da ya por inevitable la meada furtiva? GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 1 agosto 2019, 01:17

Un calor con carácter de 'jodido calor' (como el que estamos padeciendo en Murcia desde hace unos años) hace que el personal y la personala, en cuanto que te descuidas, cojan y se tiren directos al agua. Es un espectáculo ver a todo el mundo en las piscinas, con una afluencia que no se viera en anteriores ocasiones. Estamos ante un colectivo afán de agua, que ríete tú del que afecta secularmente a los agricultores y ganaderos. Es tan como se lo cuento al lector, que ya en las instancias (me refiero a las altas instancias) se habla de pedir que el agua de bañarse sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

-¿Cómo va a ser inmaterial, tratándose de agua?

Ya. Digo inmaterial porque suena más convincente. Y luego que, cuando se evapora, ¿qué es el agua?

-Boria.

Correcto. Hay un problema todavía sin resolver. Me refiero a la costumbre de mearse. Mucha gente lo justifica. Dicen que pasar del calorazo ambiente al frescor del líquido elemento (como lo llaman los oradores) produce de inmediato unas ganas de orinar que no te las puedes reprimir. El mayor temor es que, si uno se aguanta (aparte de que podría explotar), se lo termine haciendo encima cuando sube por la escalerilla o camino de los servicios. Por lo que, al final, se despachan dentro. Pero con mucha vista, ¿eh? Conviene echar mano del disimulo. Y no hacer manifiesto ese escalofrío (o tiritera) previo a la micción.

Recordará el acalorado lector que, en tiempos, se habló de un producto que, diluido en el agua, si alguien se meaba, la volvía roja, amarilla o naranja. (Azul no porque sería redundante). Esta advertencia la usaban mucho los abuelos frente a los nietos meones. (En realidad, todo pequeñuelo es meón). Y es muy cierto que al principio se contenían por miedo al technicolor. Pero se las agenciaron para hacer probaturas orinando solo un poquitín (cuatro gotas) y cuando no estaban cerca los adultos. Los muy bordesicos descubrieron que el agua ni se inmutaba. Y, claro, al cabo de muy poco tiempo, una piscina suficientemente frecuentada, arrojaba en báscula un porcentaje de orines de un treinta y cinco por ciento.