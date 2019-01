Resulta muy cierto y verdadero que actualmente todo se somete a estudio. Incluso aquellas cosas que menos pueda imaginarse el lector. Por ejemplo, las persianas.

-¡Desde luego!

Leo en un digital que los españoles que salen a Europa se asombran de que las viviendas no tengan persianas. Y ni siquiera cortinas. Eso hace que, cuando va por la calle, el turista curioso (y sobre todo el 'licinciao') se lo pase pipa, viendo lo que sucede en los saloncitos de estar y en los dormitorios de dormir y gozar. Unos lo atribuyen a la religión. Otros piensan que, al ser países con poco sol, cuantos menos tapujos, más claridad. Y los de más allá lo achacan a la pereza. No quieren andar todo el santo día, ahora la subo, ahora la bajo.

El hecho es que la persiana existe. No deja de ser una realidad que a nadie se le escapa. Comoquiera que los estudiosos la han sometido a investigación minuciosa y paciente, han acabado inventando un sistema para subirla y bajarla con la mayor comodidad del mundo. No se asuste el lector, si le digo que les han puesto wifi. Dicho de otra manera: gracias al wifi, se pueden subir o bajar desde el móvil.

-¡No joda!

Perdone usted, pero es como se lo estoy diciendo. Para más detalles, le diré que estas persianas responden por Kadrilj y Fyrtul. Como Indíbil y Mandonio, vaya.

-¡Ya lo creo! ¡Qué tiempos aquellos!

Cuando Franco vivía, las persianas eran meros trapajos, como aquella azulona que colgaba en el Mercado de Verónicas, hasta que llegó la democracia renovando. También estaban las de tablillas, que se enrollan y desenrollan con un cordel. Aún se disfrutan en la España actual. Con dos colores predominantes: el verde y el azul. El rojo resultaría estrambótico.

Estas persianas tan típicas eran las apropiadas para pelar la pava a su resguardo...

-¡Qué lástima! Hoy ya no se pela la pava como antes.

Hoy te la sirven cocida y loncheada, lo cual carece de emoción, a ver si me comprende usted. Y también le diré que me alegra que estas persianas de enrollar no se puedan manipular con el móvil. Imagínese la escena. Es que sería para partirse de risa.

-Fuera de lugar.