Un pedazo de medusa como usted y como yo Eso es lo que ha dado la cara en los mares de Inglaterra GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 26 julio 2019, 01:33

Mecagüenlaleche! El lector sabrá perdonarme el taco, pero es que el sustazo no es para menos. Sabíamos de las medusas, debido a que de cuando en vez les pican (si se puede decir así) a los bañistas de nuestras playas más cercanas. Yo mismo, siendo un don nadie, se había tropezado con estas despeinadas. Hasta la fecha, sin que me rozaran. Y juro por Dios que tampoco han de rozarme en lo sucesivo. Y no porque ellas no quieran. Al fin y al cabo, si no son demasiadas y llevas una miaja de cuidado, no te ocurrirá nada. Lo que digo es que no volveré a meterme en el mar. Así evitaré toparme algún día con un ejemplar del tamaño... ¡de una persona!

-¿Pero de una persona humana?

De lo más humana que pueda usted echarse a la cara. Y añadiré algo más. Si no me arriesgo, no es por temor a que me produzca urticaria, aunque también. Es que, en cuanto que la vea venir, se me aliviará ipso facto el intestino, quedándome de inmediato inmovilizado por el terror. A esta medusa descomunal la localizaron la bióloga Lizzie Daly y el fotógrafo de animales salvajes Dan Abot. Nombro a uno y a otra para que se vea que el testimonio sobre la existencia del bicho no procede de una pareja de indocumentados, sino que ambos saben distinguir entre una medusa y un champiñón. (Este último, aunque sea de esos enormes, carece de esos flecos tan dañinos que cuelgan de la medusa).

Tengo la sospecha de que lo que nos está pasando a las personas que vivimos bajo las actuales legislaturas, no es sino que estamos ante cambios muy sorprendentes que se van a producir en el planeta. O eso nos tememos. Supongamos que, en adelante, todo lo pequeño de este mundo se convierte en enorme. Y todo lo enorme pasa a ser minúsculo. La mosca será tan grande como el elefante. Y Goliat se hará zagalico. Las medusas de nuevo cuño serán como personas y las personas como medusas antiguas. Más otra novedad sin duda excelente: que, por fin, el soberbio será humillado y el humilde será ensalzado.