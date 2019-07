Se han 'pasao' Los coches eléctricos tendrán que toser para que los vean GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 12 julio 2019, 01:54

Cuando las ciencias adelantan más de la cuenta (una barbaridad, vaya), se producen desajustes que conviene resolver. Quiere esto decir que evolución no siempre es síntoma de perfección. En una palabra: que todos los melocotones encierran un hueso. Esto último lo vienen diciendo los filósofos desde la más lejana antigüedad. Pero como el telediario no hace maldito el caso de la filosofía, pues los ciudadanos no estamos 'bastantemente' al loro.

Es lo que ha pasado con el coche eléctrico. Bueno, bonito y relativamente barato. Dentro de un orden, desde luego, puesto que todo es relativo en esta vida. Pero (y aquí está el hueso que decía) no hace maldito el ruido.

-Pero, óigame, eso es positivo.

¡Hombre! Según el color del cristal con que lo mires. Positivo, pero con su jodienda. Son vehículos que no hacen ruido ninguno. El lector dirá: «Mucho mejor, ¿no?». Pues va a ser que no. Porque un coche tan silencioso es como si alguien va detrás de ti para clavarte un puñal, sin decir esta boca es mía para pillarte descuidado. Como tú no te apercibes de nada, quedas a la entera merced del apuñalador. Las personas que no ven bien, necesitan que el coche haga ruido para saber a qué atenerse. Es la única manera de verlo venir. Lo que ha sucedido con estos modelos tan silenciosos es que, como dijo el otro, se han 'pasao'. Quién lo iba a imaginar.

Acordarse de las bicicletas. En muchas ocasiones, si el ciclista no toca el timbre, el peatón no lo ve venir. Hasta ahora no pasa nada (o pasa poco), porque el número de bicis urbanas es todavía escaso. Pero, si hubiere tantas como coches, los atropellos serían a miles.

Visto lo visto, ha salido un reglamento circulatorio que exige a los coches eléctricos, ¿qué dirá usted?

-¡Que hagan ruido!

Correcto. El mundo al revés. Cuando circulen a menos de veinte kilómetros por hora, se activará un sistema acústico (así lo llaman) que producirá un '¡ruuuummmm!' suficiente para que no te coja en calzoncillos. Lo de los veinte es porque, a más velocidad, el roce de las ruedas genera un ruido suficiente. De modo que bien por el coche eléctrico, pero tendrá que toser.