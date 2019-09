Si la palmera supiera... ...que, por la obras del AVE, la Fuensanta se perdiera GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 5 septiembre 2019, 17:31

En el paso a nivel de Santiago el Mayor, la palmera, cuando pasaba por allí la Fuensanta, de júbilo rebosante movía sus verdes hojas desde lo alto. Era así tanto a la ida como a la venida. Ayer, que fue la bajada, no se repitió esa estampa, que tampoco pudo exhibirse en las Fiestas de Primavera. Y todo porque el AVE sigue terne en vías de soterramiento. Quién nos iba a decir -cuando se rejuntaron las autoridades (creo que en Alicante) para decretarnos un AVE por Monforte- que estas dichosas e inacabables obras acabarían molestando incluso a la mismísima Patrona de Murcia, que ya es decir.

La palmera del cuento no pudo hacerle palmas a la Fuensanta. Al no pasar por su lado, ¡pues desde luego que no! «Si la palmera pudiera / volverse tan niña, niña / como cuando era una niña / con cintura de pulsera», hasta Patiño habría ido, para bailarle al cortejo, como ya lo venía haciendo desde que Cristo era Dios. «Para que el Niño la viera». «Si la palmera tuviera las patas del borriquillo»/ hubiese venido al trote hasta la iglesia del Carmen, donde se aglomera el pueblo. Y saludando lo mismo a los ficus que al buen Conde. No así el Niño, «que no, que correr no quiere, / que lo que quiere es dormirse», en los brazos de la imagen, / «para soñar con su Madre». / Y la palmera lo sabe.

«Si la palmera supiera / que sus palmas algún día» percibirán los temblores de un tren que irá soterrado. Y que por eso cerraron el paso a nivel de al lado, comprenderá aquellas bullas que por las noches montaban las huestes de uno del barrio, que fue el capitán Contreras. «Si la palmera supiera / por qué la Virgen María / la mira» en Floridablanca... como si la conociera... Porque en verdad la conoce, de cuando el paso a nivel era alguien, antes de la pasarela.

Esta historia que ahora luce con versos de aquel poeta llamado Gerardo Diego, es la que empieza diciendo: «Si la palmera pudiera / volverse tan niña, niña, / como cuando era una niña / con cintura de pulsera». Y acaba de esta manera: «La palmera».