Orihuela del Carmen Y nos pasaremos del AVE manchego al de la Vega Baja GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 18 febrero 2019, 22:38

Los hay con suerte, como los murcianos de Murcia... -¿Qué es eso de los murcianos de Murcia?

Yo bien me entiendo mostrándome redundante. Hablo de los paisanos que, dentro de nada, dejarán de recorrer los ciento cincuenta kilómetros que nos separan de Albacete, cuando quieran subirse al AVE.

-¡Ah! El AVE Fénix, que se pasa la vida renaciendo de sus demoras.

Déjese el lector de coñas, que no está la vía para sarcasmos. De momento, mientras no se pueda ir por el aire desde Corvera a Madrid, ni tampoco montándose en el AVE desde Murcia capital, los de por aquí lo resuelven tomando este último en Albacete. Eso es gracias a que tenemos la gran suerte de que la capital manchega quede solo a unos ciento cincuenta kilómetros de nada, como quien dice. O sea, que deberíamos sentirnos enormemente afortunados.

Pongamos un ejemplo. Un señor de Sevilla que no quiera, por la razón que sea, subirse al AVE en la estación de Santa Justa, pero sí en la de Albacete, tendría que echarse al coleto nada menos que unos quinientos kilómetros en coche, echando por la A-4. Esto no me lo podrá negar nadie. En ese sentido, los murcianos debemos sentirnos afortunados. Y más aún cuando, dentro de cuatro días, podamos sustituir Albacete por Orihuela.

-¿Cómo dice usía?

¡Joder! ¡Lo que acaba de oír! ¿Sabe cuántos kilómetros hay de aquí a Orihuela? Veinte. A ciento cincuenta le quitas veinte y son ciento treinta lo que nos evitamos. ¿Quién se ahorra, en el conjunto de las Españas, tanto kilometraje? Nadie.

Quiero decir, porque es de justicia, que de aquí a que el AVE llegue a Murcia (vamos a echarle un par de añazos, tirando por lo bajo), tendremos la bendita suerte de cogerlo en Orihuela. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la Administración estatal, para evitar que tengamos que desplazarnos hasta Albacete, se dice a sí misma: '¡Coño! Ya que estamos en plan de ayudar a Murcia (igual que haremos, tarde o temprano, quitándole el incordio del Trasvase), vamos a ponerle el AVE ahí mismo en Orihuela, cueste lo que cueste'.

-¿Y podremos llamarle a la estación Orihuela del Carmen?

'Eso está hecho' -responden desde las instancias.