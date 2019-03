La ocasión la pintan calva: ahora o nunca La salvación del Real Madrid sería un equipo femenino GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 12 marzo 2019, 02:42

Dice el adagio que 'a grandes males, grandes remedios'. La situación del Real Madrid ahora mismo, ¿es un gran mal?

-¡Hooombreee! Es un mal malísimo. De los peores males.

Eso me parece a mí Y supongo que lo mismo le pasa a Florentino. Después de lo del Barsa y lo del Ajax, la situación se ha puesto feísima. Aunque no seré yo quien dé caña -como hacen algunos malquerientes- diciendo que el desastre se debe a la ausencia de Ronaldo.

Yo me hice del Madrid cuando tenía ocho años. Recuerdo que me regalaron un escudo (de esos de alfiler) y me enfadé muchísimo porque mi madre no me dejó lucirlo en la solapa en mi primera comunión. Y me tengo como un sufridor de los buenos. (Aunque no tanto como mi amigo Pinar, un zagal que anda muy disgustado con lo que está pasando y con quien me solidarizo).

Naturalmente que le he dado vueltas al tema. Y procuro, en mi reconocida modestia, encontrar una solución. Antes diré que, a mis cortas luces, el negocio empezó a torcerse cuando, entre Florentino y Lopetegui, dejaron fané y descangayada a la pobre Roja. Creo tener la solución. Consistiría en darle acceso a la mujer. No busco apuntarme a la moda que corre, pero el fútbol femenino está tomando copero y conviene aprovecharlo. Incluso las árbitras están en excelente disposición.

Un Real Madrid de cuota (mitad mujeres, mitad hombres) sería lo ideal. Pero como, filosóficamente hablando, esto requiere arduas reflexiones, lo mejor será configurar un equipo enteramente femenino. Poco a poco se irían incorporando los chicos. Hasta alcanzar lo que se conoce como 'mitad y mitad'. La cuota, digo.

-No sé yo.

Cómo que no sé yo. Entiendo que a algunos pusilánimes pueda parecerles una revolución demasiado revolucionaria. Pero hay problemas (y este del Real Madrid es uno de ellos) que no es posible encararlos a base de medias tintas, sino empleando soluciones drásticas. La ocasión la pintan calva, ya que, como vengo diciendo, las mozas futbolistas van a más. Y hay una ventaja lingüística: que la palabra 'futbolista' sirve igual para hombre que para mujer. No haría falta recurrir al 'futbolisto'. O sea que bien.