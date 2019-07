El AVE de nunca acabar Con tanto retraso, ya no ilusiona, como si dijéramos GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 15 julio 2019, 21:57

Han insistido tanto en practicar la falta de formalidad, como se decía antiguamente, que la poca ilusión que nos quedaba se nos termina de ir. Nos dicen que ya está de nuevo en el aire la fecha de la llegada del AVE a Murcia. Y uno se dice: '¡Pues, lo que es por mí, como si se lo quieren quedar para jugar a los trenes en el saloncito!'. Es que ya da igual. Viene a ser como el que conoce a una moza lista, guapa y buena mujer. Primero te dejas caer. Después se lo dices claramente. Seguidamente porfías. Pero la muchacha, como quien oye llover.

-¿Qué es eso de llover?

¿Es que no lo sabe? ¡Ah, claro! Es que usted es de Murcia. Pues, dicho groseramente, llover es que te cae agua de arriba.

-Gracias, hombre.

Volviendo a la parejita, tenemos que decir que pasa y pasa el tiempo, pero ella pues que no se decide. Y entonces a él le pasa lo que a nosotros con el AVE. Que se desilusiona. Toma la escalera y se baja de la nube de sus ensoñaciones amorosas. ¡Pues qué te creías tú! El que espera desespera y llega un momento en que si te vi no me acuerdo. Al cabo de un siglo reaparece la mozuela, apoyada ya en gayá (todo con 'eye'), viejecica y todo. Pero ahora con pretensiones, fíjate. Y el antiguo amador (que ya ha superado tres divorcios), ¿qué hará?

-¡Hombreeee! No digo yo que moverle la garrota a la 'arbullosa' aquella, para que se dé un batacazo. Pero volver al requiebro, ¡quiá! Ni aunque lo mandara Dios. Porque no sería de justicia.

Cuando Franco (o siendo yo todavía un zagalico, por decirlo de otra manera), ya me tenían metido a mí en la cabeza el tole-tole del AVE. Porque le necesidad de un buen tren siempre nos encandiló por aquí, se llamara AVE o avestruz. Pero, después de tantísimo tiempo clamando en el desierto, que le den por saco. Es lo que nos decimos ya muchos. Sobre todo cuando viene a ser lo mismo tener un tren por Cieza que (aunque por mal nombre lo llamen Híbrido) te coloca en Atocha en un pispás.