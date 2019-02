Los muertos de San Esteban Y quién te dice que no fueron 'mohameses' nuestros abuelos GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 11 febrero 2019, 22:20

Reconozco que todo lo que tenga que ver con el yacimiento de San Esteban me gusta. Y no porque esté ubicado en un lugar estratégico, o sea entre el Cortinglés y San Esteban. Mi predilección se basa en que, conforme avancen las investigaciones que dirige el profesor Jorge Eiroa, iremos sabiendo más cosas acerca de nosotros mismos.

Tendremos mejor noticia de quiénes somos los murcianos de ahora, al conocer cuanti más datos mejor sobre quiénes fueron los murcianos de entonces. Precisamente se han localizado hasta treinta enterramientos de moras y moros que vivieron en aquella época.

-¿De qué época estamos hablando?

Qué quiere usted que le diga. Eso habría que mirarlo en los tebeos de El Guerrero del Antifaz.

-¿Está insinuando que entre los exhumados, ¡je!, podría estar doña Ana María, la prometida de nuestro héroe?

Ni le digo, ni le dejo de decir. Pero seguro que lo sabremos más bien antes que después. Los estudiosos quieren detectar si los inhumados allí pertenecieron o no a la misma familia. Y se me ocurre a mí que, además de eso, podría establecerse hasta qué punto los murcianos de ahora mismo descendemos directamente de los moros de aquel entonces.

Es frecuente entre nosotros decirnos, sobre todo si estamos en la barra tomándonoslas: '¡Anda, que no eres moro tú, ni na!'. Es la forma que tenemos en Murcia de reconocer que, por mucho que nos guste la Semana Santa, lo que se dice venir, venimos de quienes venimos. Quiero decir de nuestros auténticos ancestros.

No creo estar desbarrando si barrunto que los murcianos de ahora somos nietos de los de entonces. Aunque unos más que otros. A mí, por ejemplo, no me disgustaría ser familia del Rey Lobo.

-Pues yo preferiría serlo del sabio y místico Ibn Arabí.

Pues muy bien. Pero eso es porque yo soy más político y usted sería como más intelectual. Lo que no se puede negar es que, durante muchos años, los árabes vivieron tan ricamente en esta Murcia que ahora pisamos. Y que nosotros somos sangre de su sangre. Y que llamarme yo José García no impide que mi antepasado se llamara Muhámmad ibn Mardanís.

-¡Vale, jefe! ¡Pero tampoco es para ponerse así, joder!