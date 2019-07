Cuando el móvil se vuelve mala persona Aun cuando no haya pruebas de que el chisme te está espiando GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 19 julio 2019, 01:27

La cosa es que puse el móvil encima de la mesa, aparté todo aquello que pudiera restarle protagonismo (libros, rotuladores, clips y cosas así) y me quedé mirándolo fijamente. «Hablemos claro -le dije-. ¿Tú me espías a mí?». El chisme no me respondió ni que sí, ni que no. Mostraba el mismo ademán impasible de siempre. No me sacó de dudas. Miento. Porque sonó un ruidito. Era una de esas invitaciones para suscribirte a esto o aquello. Y si no andas listo, se te pegan al riñón doce o catorce euros a la semana.

Repetí la pregunta, subiendo el tono: «Dime ya mismo, telefonillo de mierda, si me estás espiando». Le recordé que se ha detectado un robot de cocina con micro oculto. Y peor aún: la multa por esa 'app' de móvil que detectaba a los piratas del fútbol televisado en los bares. El aparato, ya digo, no me respondió ni mu. Y eso que le eché de comer, cargando la batería al ciento por ciento. Comprendí que estaba en plan borde. (Debo aclararle al lector que me he incorporado hace nada al uso del iPhone, bien que en su versión china. Cuentan que este modelo mío no tiene capacidad para espiar porque, en comparación, es una baratija. Pero yo intuyo que sí puede. Para que se asuste, le he amenazado con buscarme una lupa y leerme toda esa letra pequeña de una propuesta de suscripción a algo).

No dispongo de pruebas fehacientes, pero ciertas personas de mi entorno han encontrado indicios. Explican haber experimentado «secuencias suficientemente sospechosas». Vamos a ver. Soy de esos a los que les da igual que los espíen o los dejen de espiar. Lo que hago en la vida es prácticamente lo mismo que hacen muchos millones de personas. O sea, sobrevivir. Ir tirando, como quien dice. Pero me jode que el móvil, aunque sea de esos baratos, vaya por ahí chivándole a la gente mi discurrir cotidiano por la existencia. Digo esto de «mi discurrir cotidiano por la existencia» para ver si lo acojono. Pues sostengo que a un móvil acojonado se le soltará la lengua más fácilmente que a otro de mil y pico euros.