Hay menos moscas, pero son peores Lo más probable es que se hayan vuelto todas cojoneras GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 23 septiembre 2019, 21:35

Creía yo que el tema estaba zanjado. Pero me temo que vamos a tener que seguir hablando de las moscas. Está confirmado, creo, que hay menos que antes. Y lo mismo pasa con las avispas y las abejas. En cambio, han aparecido mosquitos que nunca se habían visto por aquí. Ahora mismo hay dos moscas dándome el follón. Deben de ser madre e hija, porque una es más gorda que otra. Y he llegado a la siguiente conclusión: aunque haya menos, molestan más.

Me perturba el tema de los insectos. Cuando Franco, en llegando la vendimia, el mosquerío era lo que se dice una invasión. Ocurrió igual con la venida desde Francia de los cien mil hijos de San Luis. Estos también nos dieron la tabarra bien dada, en su empeño por ayudar a Fernando VII a restablecer el absolutismo, después de que este se sintiera engatusado por la Constitución de 1812, conocida por la Pepa.

-Tampoco veo necesario que se haga usted el erudito.

Perdóneme el lector, pero es que ¿dónde diablos, si no es aquí, podría uno lucirse un poco?

-Vale, pero que no se repita.

Volviendo a las moscas, insisto en que las escasas que han quedado incordian más que las muchísimas de antes. En aquel tiempo, unas eran cojoneras y otras no. Hoy en día, todas las que me he topado son cojoneras. Esto me lleva a pensar que ya no quedan de las normales. Estas, en lugar de tomarla con las personas, iban directamente a una mierda, libaban y volvían tan contentas a su casa. Eran moscas a las que podías llamar 'hermanas moscas', como hacía el santo, porque ni se te acercaban más de lo indispensable, ni tenían un zumbido más alto que otro.

A mí me preocupa que nos quedemos sin abejas, avispas y moscas. Porque será síntoma de que algo está cambiando a escala mundial y no para bien. Mira los huracanes, que son uno con otro y dejan las viviendas convertidas en astillas. O la demora en la formación del Gobierno nuevo. Quizás estemos sufriendo una desglaciación, lo mismo que ya tuvimos una glaciación. O si no, ¿de qué va esto?