Las moscas de cuando Franco Sepa el lector que han regresado lo mismo de insoportables GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 22 julio 2019, 21:40

Después de años sin ver moscas, una de mediana edad me ha impedido dedicarle a mi siesta de sillón el tiempo que le venía dedicando en los últimos tiempos. Justo desde que se marcharon. Pues tengo que decir (y espero que el lector coincida conmigo) que aquellas moscas de cuando Franco dejaron un buen día de molestar nuestro existir. Nadie ha dicho en los medios, ni en los púlpitos, ni en las redes sociales (que se llaman mortales) que aquellas moscas del cuplé se esfumaron de la noche a la mañana. Un día eran y, al siguiente, dejaron de ser, las muy hijas de puta.

Quizás no nos dimos cuenta, encandilados como estábamos con las nuevas tecnologías. Pero lo cierto y verdad es que se fueron. No quince, tampoco quince mil o quince mil millones (que las había así de abundantes). Es que se largaron todas. Incluidas aquellas dos mil que acudieron a un panal de rica miel, donde golosas murieron, presas de patas en él. ¿Adónde se fueron? ¡Qué sé yo y qué más da! Al Infierno, me imagino, pues que de allí procedían.

Llegó un momento en que los hijos de la postguerra notamos que el vivir había cambiado para mejor. Aunque no acertábamos a decirnos exactamente por qué. Y ahora comprendemos que aquel bienestar era debido principalmente a que las moscas nos habían abandonado. ¿Acaso las liquidaron los potentes insecticidas agrícolas soplados a mogollón, como se suele decir? Porque aquella tira pegajosa que se colgaba del techo no fue suficiente. Ni el famoso Flit (con todo su aparato). Tampoco la paleta matamoscas. Ni los zagales, que las cazábamos de un manotazo, fíjate, para encerrarlas en una cárcel que fabricábamos con dos corchos y un puñado de alfileres. Se largaron porque se largaron. Y no nos dimos cuenta, a pesar de que, cuando coexistíamos con ellas, no había dios que las aguantara.

Yo no digo nada, pues todavía estamos formando Gobierno. Pero poner en valor la exhumación y presentarse las moscas de antaño, todo ha sido una. Me han jodido la siesta, ya digo, después de darme yo mismo no sé cuantísimos tortazos y pescozones.

¡Madre mía! ¿Cuál divina aplicación del móvil nos salvará?