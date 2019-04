Mirando al dron, soñé

La autoridad pertinente ha sacado este año los drones a la carretera. Era ya lo único que le faltaba al tráfico tan excesivo que se produce en estos días tan vacacionales.

-¡Pero, oiga, si lo hacen por mejor!

Ya me figuro que la intención es buena. Pero me sospecho que nadie ha caído en la cuenta de que, en este caso, el dron como remedio pudiera ser peor que la enfermedad como problema. Comprendo que este curioso artilugio lo han inventado para prestar excelentes servicios a la Humanidad. Pero no tiene por qué servir para todo en la vida.

Cuando a Fleming se le ocurrió lo de la penicilina, todo el mundo entendió que se trataba de un avance magnífico en lo referente a la medicación. Pero no lo resuelve todo. Diré más. A nadie se le oculta que, incluso bien administrado, si se abusa del antibiótico, las consecuencias pueden ser muy lamentables. Por lo que hemos podido ver, el dron está muy bien traído. Supera, con mucho, a la cometa tradicional. Y, en cuanto al costo, parece ser que no es mucho mayor que las cuatro cañas, el papel y la cuerda que componen la milocha.

En una palabra. El dron es para lo que es. Usarlo para lo que no es, lo veo incluso una temeridad.

-¿Ve, usted? En esto sí que le doy la razón.

Gracias, hombre. Es que, claro, tú vas en el coche. En lento o ligerico, según esté el tráfico. Y ves que se te aproxima -o que simplemente te sobrevuela- un dron de esos. Hasta llegas a pensar que se te viene encima (de ti y de tu familia, caso de llevarla a bordo). Si nos han prohibido hablar por el móvil (y con buen criterio, ¿eh?) porque te distrae de la conducción, lo mismo o peor sucede con el dron. Quiero decir que atrapa tu atención más todavía que el telefonillo. Tú intentas espantarlo como sea, principalmente manoteando, ya que el chisme se comporta como un moscardón cojonero. Y, cuando te quieras remirar, habrás chocado con la mediana o aterrizado en un bancal. Y si está regado, peor aún.

O sea, que dejen de meternos los dos drones por un calzón.