Mirando al mar, ¿para qué? Ya no sueño que estabas junto a mí, ni dios que lo fundó GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 8 julio 2019, 22:17

Hay personas que lo de 'mirando al mar', ya no. ¿Cómo que por qué? Pues porque les entra una cosa por dentro: un remordimiento muy gordo. Hasta hace relativamente poco, tú te ibas al mar y regresabas rozagante. Quiero decir lleno de vigor moral. Decías a los de tu entorno: 'Como aquí en Murcia lo tenemos tan cerca, yo, en cuanto que tengo un ratico, cojo el coche, me voy al mar, lo miro y me vuelvo'. Era como una terapia, a ver si me comprende el lector. Que volvía nuevo, joder.

-¿Y ahora no?

Pues no. La verdad es que no me gusta hablar de esto. Es que es muy triste. Antes te acercabas a la orilla y te cantabas a ti mismo (digo 'a ti mismo', no fuera a ser que un guardia te llamara la atención): 'Mirando al mar soñé / que estabas junto a mí. / Mirando al mar, yo no sé qué sentí, / que, acordándome de ti, lloré'. Ahora también lloro, pero no de amor a la amada ausente, estimulado por la belleza marinera y crepuscular...

-¿Ha dicho crepuscular?

Hombre, claro. Porque el mar siempre estuvo bien visto. Pero, durante el crepúsculo vespertino (e incluso en el matutino), el espectáculo era emocionante. Y lo peor de todo es que tú lo miras...

-¿A quién?

Pues al mar. A quién va a ser. Lo miras y lo ves por encima como siempre: bonito y barato. Tan azul, ¿no? Con el sol haciendo cabriolas (como escriben los poetas) sobre la superficie. Pero, si cierras los ojos ('por un instante', como se suele decir), ¡Dios de los Cielos! ¡Qué desastre! Lo que se te dibuja en la imaginación son las toneladas de plástico y otras suciedades que están convirtiendo las profundidades en Basuraleza. Un caos de poliuretanos (por decirlo finamente) y otras asquerosidades (por expresarlo con mayor propiedad). Una gigantesca mierda que ya asomará a la hoy engañosa superficie, dicho sea con permiso del lector.

Sobre todo últimamente abundan los vídeos espeluznantes que nos muestran cómo los humanos hemos convertido, lo mismo mares que océanos, en un descomunal retrete. Y todos nos preguntamos, angustiados, si esto tendrá algún arreglo.