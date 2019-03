«¿Miedo a morirme? ¡Si es que me pregunta usted unas cosas!» El Pichilate se ha ido dejando colgada a la Semana Santa GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 29 marzo 2019, 01:47

(Para Antonio Murillo y Fulgencio Alemán, que me avisaron)

Hacía meses que no lo veía. Ni siquiera por su ruta habitual: desde la plaza de las Flores hasta San Antolín, por la callecica del Pilar. Hasta he olvidado cuándo nos tomamos el último biterkás. (Porque alcohol, ni gota, ¿eh?). Sabía muy bien que, después de llevarlo a toda prisa a La Arrixaca, estaba obligado a cuidarse. No podía defraudar, principalmente a su hermana, que hacía de madre. (Le chocaba mucho, para bien, que yo supiese que se llama Soledad).

-Me dio una trombosis -contaba- el 18 de agosto del año 2000, en el campo. Estando yo mareado, se me nublaba la vista... (Narraba la peripecia con pelos y señales, sin consentir que se le interrumpiera. Cada vez que tosía, se disculpaba).

Le hice 'La Entrevista Impertinente'. Algunos decían: «Lleva cuidado. Muchos creerán que te lo tomas a pitorreo». Quienes me hablaban así no lo conocían. Él no se dejaba. Y yo le tenía aprecio. A la postre, la entrevista resultó de lo más pertinente.

Lo recogí en San Pedro, para irnos a 'La Verdad'. Sobre la mesa, junto al micrófono, depositó una bolsa de la que sacó otra con caramelos. Me dijo: «Es un regalo que le traigo». (Fue en su calidad de mayordomo del Cristo de la Esperanza). «¿Y eso otro?» -me interesé-. «Son dos bocadillos que me ha hecho mi hermana, porque yo no sabía cuánto iba a durar la interviú». El Pichilate respondía por José Valverde Díaz, era conserje de Aspapros y ponía todo su interés en el trabajo. «¿Cómo quiere que le hable: de usted o de tú?» -quise saber-. Se lo pensó un momento y respondió, contundente: «Bueno, pues como usted quiera. Yo a usted tengo el honor y el gusto de comunicarle que le hablaré de usted. Y como usted es más mayor, me habla a mí de tú».

-Dime, Pepe: ¿Cómo te ha tratado la vida?

-¿La vida? Pues bien. ¡Para qué voy a decir que mal!

-¿Le tienes miedo a la muerte?

-¡Hombre, Garcíamartínez! ¡Si es que me pregunta usted unas cosas!'.

