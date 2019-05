Mayo es un buen mes Digo para clamar que no se joda el mundo por el cambio climático GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 20 mayo 2019, 21:52

Para el veinticuatro de este mayo todavía florido hay convocada otra manifestación mundial contra el cambio climático. Se pretende, más que pedir, exigir actuaciones rápidas y eficaces. Echarse a la calle sirve para concienciar, como ahora se dice, al público en general. Y eso está bien. Pero el mensaje se dirige principalmente a quienes gobiernan, que se limitan a largar unas palabritas para salir del paso o a mirar para otro lado.

El ambiente que detectamos en las alturas del poder no satisface a nadie. Parece como si el previsible desastre no afectara a los dirigentes, cuando son ellos quienes deberían poner más entusiasmo en la tarea. Hay que abandonar el uso de los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Eso no puede conseguirse en dos semanas, pero demorarse como se están demorando resulta suicida.

No es fácil entender que el mundo se comporte como si fuera la ciudad alegre y confiada a la que se refería Benavente, en la segunda parte de 'Los intereses creados'. La Humanidad necesita con urgencia que los gobernantes se pongan las pilas ante el tremendo problema del clima. Debería darnos a todos un poco de vergüenza ver a nuestros hijos y nietos detrás de las pancartas, lamentando que nos importe un comino (o esa al menos es la triste apariencia) el porvenir que les espera. De poco aprovecha que nos preocupemos de verlos crecer sanos y preparados para ejercer una profesión, si cualquier día los barrerá de este mundo un diabólico vendaval.

Produce estupor que sean los países líderes, por llamarlos de alguna manera (aquellos que se tienen por más civilizados, vaya), los que estén poniendo más palos en las ruedas del problema. No cogen por los cuernos el toro de las actuaciones que eviten lo que se nos viene encima. Aquí no cabe decir -como hiciera Unamuno aquel día en que se le fue la olla- 'que inventen ellos'. Tenemos que inventar todos. Y más que nadie los que dirigen el mundo.

La página más reciente de lo que está por llegar la ha escrito el ciclón que acaba de arrasar en India y Bangladesh. ¿A quiénes y a cuántos nos tocara mañana?