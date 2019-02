La manquedad del Conde Perdió una mano en 2017 y aún no lo han llevado a Urgencias GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 4 febrero 2019, 22:49

Murcia homenajea estos días a su mejor Conde, como es el de Floridablanca. Responde por don José Moñino y Redondo, y reside (desde mucho tiempo atrás) en el frondoso jardín que lleva su nombre, en el barrio del Carmen.

-No se canse usted. Saber dónde para, lo sabemos.

Ya. Pero lo que quizás no sepa el lector es que está manco. Sería más apropiado decir que 'sigue' manco, pues el accidente que le ocasionó la manquedad tuvo lugar en octubre de 2017.

-¿Y cómo fue, si puede saberse?

Pues, mire usted, sin ser yo un especialista, que no lo soy, me sospecho que se debió a la edad tan provecta del personaje, pues nació en 1728. No es bueno que le falte una mano, pero es peor que malo que sea la derecha. Encima de eso, la izquierda tampoco la tiene libre, aunque la use solo para recogerse el ropaje. Con la que perdió, agarraba bien agarrado el rollo de pergamino que, según se sospecha, lleva escrita la expulsión de los jesuitas, hace ya doscientos cincuenta y un años.

Tal como ha quedado el Conde, no solo ha perdido el valioso documento, sino que los zagales no pueden divertirse con la típica y murcianística broma. Resulta que, visto desde un determinado ángulo, el ilustre parecía que estuviese orinando, dicho sea sin ánimo de faltar al respeto. El pergamino enrollado tenía toda la pinta del 'instrumento' que los seres humanos empleamos para desaguar. Esa estampa (desde luego que virtual, como se dice modernamente) provocaba la risa de los chiquillos. Bueno, de los chiquillos y también de los adultos.

Hay quienes opinan que la manquedad del Conde estuvo provocada por el excremento de las palomas, que es tremendamente destructivo. Pero, como a estos animalejos no puedes llevarlos al juzgado, ni conocemos la matrícula de los que se cagaron en la mano de S.E., tendrá que ser el erario público el que se haga cargo. Sería muy oportuno que, entre los fastos que ahora se dedican al Conde, se incluyera regresarle la mano a su sitio...

-Junto con el pergamino.

¡Hombre, claro! Para no perder la perspectiva.

-Eso es lo que le iba a decir yo.