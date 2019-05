Maniobras dilatorias, cuanti menos mejor El preservativo de apertura retardada no es para viejos GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 13 mayo 2019, 21:52

Está bien claro que nos quieren complicar esta mísera existencia (inventando peplas que afectan a la temática sexual), de manera que cada día la hacen más compleja. Los medios, sobre todo los magacines, insisten y nos enredan con cuestiones presuntamente novedosas, que interfieren en 'la manera de hacerlo'. Y, claro, los antiguos nos desconcertamos. Cuando Franco, comoquiera que estaba prohibido tocar este asunto, cada cual entabló su particular negociación con la madre Naturaleza, que ya entonces tenía fama de sabia.

Lo que pasó fue que los niños de la postguerra (hoy estafermos embarcados en los ochenta tacos), cada uno aprendimos de sexo a nuestro aire y, si me apuras, como la perspicacia nos dio a entender. Casi todos coincidíamos en que la mejor manera de ejecutar 'el acto' (pues entonces se le llamaba así) era la sencillez.

-¿La sencillez de la paloma?

Correcto. Pero sin olvidar la prudencia de la serpiente, a ver si me va usted entendiendo. Todo este preámbulo tiene que ver con un, a mi juicio, retorcimiento de la norma que afecta al preservativo. Acaba de salir a los mercados una nueva caja de condones, con el eslogan: 'Placer consentido. Si no te dice que sí es no'.

Bueno, vale. Si todo quedara en eso, estaríamos hablando de anécdota. Pero es que hay mensaje, o sea: 'El mutuo acuerdo de la pareja es imprescindible para mantener relaciones sexuales'. Hombre, eso lo tenemos más que sabido. Cierto es que, a veces, se producen forzamientos a cargo de algún que otro energúmeno. Pero son la excepción. Lo habitual es que la pareja actuante se mueva por mutuo agrado. Pero no acaba aquí la cosa, sino que, ateniéndose a la exigencia del 'placer consentido', destapar el paquetillo de los preservativos obliga a ciertas maniobras que complican la operación. A los cuatro lados del envase aparecen ocho puntos. Cuatro deberá presionarlos la señora y los otros cuatro el caballero. Y ambos han de apretar a la vez.

Dirán que, entre gente provecta, el condón sobra. Pero eso es mucho decir. Yo solo sé que estos manejos -que demoran el inicio de las cordialidades- hacen que los cuerpos se enfríen, dejando la fiesta en nada.

-¡Pues vaya una gracia!