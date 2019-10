Manicura minimalista La gran duda es si me hago o no cliente GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 8 octubre 2019, 01:36

Aunque soy viejo y tengo las uñas duras de cortar, principalmente las de los pies, no debo despreciar eso que llamamos actualidad. No digo que lo que está pasando en el derredor deba absorber toda mi atención. También hay que robarle algún tiempo a la jornada para rememorar el pasado. Y no por practicar un revisionismo que nadie me exige. Lo que fue, ya fue, y que le vayan dando. Pero la niñez sí me agrada recordarla, por ser lo más interesante de mi modesta biografía.

-¿Le ocurre a usted algo?

No, nada. Solo que me ha parecido oportuno hacer unas consideraciones históricas, para justificar así por qué me hago eco de un tema actualísimo. Se refiere a la manicura minimalista. Vamos a ver. El minimalismo es reducirlo todo a la mínima expresión. Quedarse con lo principal, prescindiendo del perifollo. En el caso del individuo sería coger a un tío y someterlo a un proceso, según el cual le quitas, lo primero de todo, la vestimenta, y después las gafas de sol, las de ver, la barba, el pendiente (si lo hubiere) y los tatuajes.

-Pero eso es dejarlo en pelotas.

En pelotas, pero lirondo. Hablemos, por ejemplo, de una patata. Prescindamos de si cocida, frita, a montón o a palicos. La dejaremos en lo que es el tubérculo mondo. Esta es la esencia del minimalismo: la mínima expresión de algo, pero sin que pierda su algo, creo que me explico. Google nos aclara que la palabra es una traducción transliteral del término inglés 'minimalism'. (Como no podía ser de otra manera, pues sucede con todo).

En el campo de la manicura (bueno, ni siquiera campo, sino meramente una parcela), 'el minimalismo sigue pisando fuerte esta temporada'. Leo que las 'influencers' lo vienen confirmando en los últimos meses 'con manicuras multicolor: la clásica manicura total 'white' o con toda la gama de colores pastel que triunfa cada verano'. Me entero de que, 'a comienzos de la temporada, María Fernández-Rubíes se adelantó con tonos lilas, apuntándose al color tendencia del momento. Y ahora parece que el nuevo protagonista será el rosa pastel'.

-Pero dígame una cosa: ¿La Ayuda Catastrófica ha respirado ya?

Un momentico, que la están peinando.