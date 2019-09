¡Malhayan aquellos viejos egoístas! Millones de jóvenes exigen que les dejemos un planeta habitable GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 23 septiembre 2019, 21:34

Los números (y la indignación) cantan por sí solos. Multitudes de jóvenes acaban de manifestarse en todo el mundo. Exigen a los adultos que les dejemos un planeta habitable. Tienen miedo de las consecuencias del cambio climático, que algunos se empecinan en negar. Otros incurren en un pecado peor: hacerse los tontos y mirar para otro lado. Por ejemplo, la mayoría de los gerifaltes políticos de los países más ricos.

Los jóvenes de hoy ven con indisimulado pavor cómo el medio natural se degrada cada vez más deprisa. No entienden la actitud de tantos adultos (sus propios padres, joder) que no hacen nada para dejarles un mundo vivible. Si seguimos así, llegará un día en que las oscuras golondrinas no volverán, de nuestros balcones, los nidos a colgar. Se nos anuncia que están desapareciendo. Y con ellas, millones de pájaros, pues les resulta imposible acomodarse al nuevo clima. Y lo mismo sucede con muchas especies de plantas, siendo como eran la sonrisa verde de la Tierra.

Deberíamos impedir que, algún día, nuestros nietos nos recuerden como 'aquellos viejos egoístas'. Está bien que los abuelos lleven a los niños al cole, que le quiten a sus magros ingresos un pellizco para que los hijos puedan sobrevivir y que cuenten a los críos (compitiendo en clara desventaja con los juegos electrónicos) historias de juventud. Pero, estirando su sacrificio, ¿cómo no hacen maldito el caso a la hora de plantarle cara al trastorno climático que entre todos hemos provocado?

Un lucecilla, menos mal, titila en la negrura de la apatía. En Alemania, conservadores y socialdemócratas -para que tú veas- han aprobado un plan de setenta medidas y cincuenta y cuatro mil millones de euros. Los gastarán, durante los próximos tres años, en la regeneración ambiental a todos los niveles. Pero, de momento, los líderes de Estados Unidos, Rusia y China (que contaminan lo que no está escrito) siguen mano sobre mano.

Mandamos a nuestros hijos al colegio, a ver si se hicieran hombrecicos (y mujercicas) 'de provecho'. Cada día los deslumbramos con sorprendentes inventos que, sobre el papel, deberían hacerlos más felices. ¿Y para qué todo eso, si se nos está muriendo el planeta en los brazos de una suicida indiferencia?