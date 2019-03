Si escribo 'male chauvinism British' no es sino para dejar bien claro que el todopoderoso idioma inglés (que se nos cuela por todas partes) carece, según creo, de una palabra concreta para designar el machismo. Porque, entrando ya en el meollo de la cuestión, no me queda más remedio que reseñar cómo a la pobrecita señora May la están puteando lo que se dice bien puteada con el 'Brexit'.

Supongo que, al igual que yo mismo, el lector se llenará de congoja viendo cómo esta dama va de la ceca a la meca, de Londres a Bruselas y de Bruselas a Londres (con su decidido, pero un tanto descoyuntado caminar), echándole cubos de agua al tan candente problema de la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. Esta imparable señora no rechista, ni se queja, a pesar de las zancadillas que le ponen, no ya los de la oposición, sino los tíos de su partido.

Los 'tories', como se conoce a los más 'conservaduros', la están llevando por un sendero de espinas. Como si tuviera ella la culpa de que (irreflexivamente, como se está demostrando ahora) la mitad más uno de sus paisanos votaran a favor de abandonar Europa. Por lo visto, ahora se dan cuenta de que se equivocaron. Porque, en política -y más aún en política económica-, las chulerías se vuelven a veces contra el chulo. Y, si no, que se lo digan al millón de ingleses que se han echado a la calle (como si Londres fuera Barcelona), pidiendo que se convoque un nuevo referéndum.

No es de recibo que una lady como la señora May, que en realidad no se mete con nadie (y que podría pasar las tardes británicas tranquilica junto a la mesa camilla del 10 de Downing Street), tenga que ir como si fuera un espolsador (que eso parece la pobrecilla) sacudiendo, ora en el Parlamento de Londres, ora en la Comisión Europea. Que se está quedando en los huesos, joder, de tanto trajinar y no pegar ojo en toda la noche.

Algo que se concede incluso a los futbolistas, cuando empatan una final, como es la prórroga, no dejan de ponérselo complicado a la vapuleada y espigadísima señora May.