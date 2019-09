Contra una Luna embasurada Dejen ya de mandarle cachivaches, como si fuera un trastero espacial GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 24 septiembre 2019, 03:35

Aunque mucha gente opina que la llegada de los americanos a la Luna fue un camelo...-¿Cómo que fue un camelo?

Sí. Un cuento chino, un montaje, llámelo usted como quiera. Que allí no llegó nadie. Los escépticos argumentan que lo que no puede ser, no puede ser...

-Y además es imposible.

Correcto. Por eso, a pesar de que desde los EE UU han procurado convencernos, con toda clase de pruebas, de que sus astronautas estuvieron allí, lo cierto es que hay mucha gente que no da su brazo a torcer. Vamos a ver. Hay que comprender que esto de que un tío pise la Luna, pues, hombre, no resulta fácil de digerir. Pero no seguiremos discutiéndolo. Hoy no toca.

Vamos a dar por sentado que el hombre holló alguna vez el satélite. Se dice que los rusos llegaron antes, pero sin rusos, sino con robots. La cosa es que, hace nada, los indios (me refiero a los de la India) pusieron en la superficie lunar una nave huera. Eso significa que unos y otros han descargado en la Luna, que siempre estuvo limpia de paja...

-Se dice de polvo y paja.

¡No, coño! Precisamente de polvo, no está lo que se dice limpia, ya que polvo hay allí para dar y tomar. Estamos hablando del famoso polvo lunar. Comentaba que la Luna viene recibiendo demasiados cachivaches que (como allí no tienen servicio de limpieza) lo único que hacen es molestar a la vista. Dicho sea en figurado, pues menos mal que, como estamos tan lejos, desde la Tierra no los vemos todavía. Y todo esto sin contar la metralla que hay orbitando el satélite, sin atreverse a pisarlo.

-¿Pero usted qué es lo que pretende significar?

Pues, lisa y llanamente, que dejen ya de embasurar la Luna, por favor. No podemos convertirla en un vertedero, como hemos hecho con los océanos. Es que somos unos guarros. La Luna es patrimonio de los poetas. Si hacemos de ella un muladar, ¿quién cantará lirismos a su costa? ¿Quién recitará aquello tan delicioso de 'Luna, lunera, cascabelera', imaginando un paisaje echado a perder por tantos enseres disparados desde la Tierra?

No me diga el lector que no es para cabrearse.