La llamaban Meritxell

He aquí una novedad importante, entre las muchas que promete el nuevo panorama político. Digo el nombre (los apellidos importan menos, aunque los medios se empecinen en llamarla Batet) de la presidenta del Congreso.

-¡Sí, hombre! La Meritxell.

Lo que es a mí, Meritxell lo veo genial. Entiéndaseme: no tengo nada en contra de la señora que estaba antes. Ana Pastor no queda mal, aunque no sea para tirar cohetes. Meritxell carece del tufillo solemne que se le adjudica a tan alto cargo. Esta moza parece que fuera alguien de nuestra familia (o, por mejor decir, de la 'familia socialista'). Tú le pides: 'Por favor, Meritxell. ¿Le quieres abocar una miajita más de ginebra a mi gin-tonic?'. Esto sería lo natural, propio igualmente de una relación amistosa y como de andar por casa.

Conviene saber que, nada menos que el 8 de septiembre de 1921, la Mare de Deu de Meritxell fue coronada solemnemente. Ya en 1873, el Consejo General de los Valles (nada que ver con el Consejo de Ministros) la declaró patrona de Andorra. Se demuestra así que no estamos hablando de un tonteo al uso, como podría ser buscarle a una niñita recién nacida un nombrecito que mole, pero que suena rarísimo. Llamarse Maritxell no es ni una moda, ni algo anglosajón, sino cosa muy nuestra (porque Andorra queda aquí al lado), como Antonia, Teresa o Juana.

Según internet (pilón donde abrevamos todos), la leyenda cuenta que un pastor encontró la imagen un día de invierno, al lado de unos rosales floridos. Y que, ni corto ni perezoso, se la llevó a su casa. Pero la Virgen regresó hasta tres veces al mismo lugar. Y a la vista de aquella mariana tozudez inapelable, los andorranos construyeron allí mismo una capilla.

Traigo a colación este asunto pensando en el interés general. Pues carece de sentido que nos pasemos cuatro años (o incluso más), con Meritxell para arriba, Meritxell para abajo, sin saber de qué la temática. Y los que somos ya antiguos entre los cercanos a la inhumación, cada vez que salga la Meritxell a relucir, nos acordaremos con añoranza de aquella Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra, de cuando mandaba Franco.

