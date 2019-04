El libro 'lértrico' Lo veo cómodo, pero la añoranza del papel manda romana GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 8 abril 2019, 21:23

Tengo que reconocer que, en su día, me compré un libro eléctrico (o 'lértrico', según nuestro lenguaje de andar por casa).

-Igual fue en Amazon.

Pues sí, para qué le voy a engañar. Y diría que me ha ido bien. Es cómodo. Siempre igual de plano, por lo que da lo mismo que sean muchas o pocas páginas. Y luego está su peso, que no cambia nunca.

-¡Hombre! Digo yo que, cuando se le acabe la batería, pesará menos.

Pues no, caballero. Ya sabrá usted que, como dejó dicho el sabio, la energía ni se crea, ni se destruye, sino que solamente se transforma. Puedes meter en el chisme multitud de libros, sin que por eso abulte más. Y si estás harto de acumular papel en casa, sea porque ya has terminado la lectura, sea porque te aburre seguir leyendo, tocas con el dedico y desaparece todo como por ensalmo.

Quiero significar con esto que el artilugio está bien. Cumple una función y presta un servicio. También ocurre que los libros que se editan para la versión 'lértrica (que son cantidad) resultan mucho más baratos que los de toda la vida. Es un producto que, por lo que llevo dicho, está en condiciones de competir.

-Ya veo que está muy contento con su 'lértrico'

Tengo que decir que no me pesa habérmelo comprado. Y, sin embargo, hace unos días sentí la añoranza de leerme un libro 'de siempre'. Fue un capricho que se me presentó de golpe y con una contundencia tremenda. No se me iba de la cabeza el olor del papel impreso (que yo lo tengo por perfume), comparado con el 'kindle', que no huele a nada. Si acaso, a materia plástica. El 'lértrico' tiene olor a móvil. O sea, a rarito.

También me entraron ganas de tocar pelo. Me refiero a darle gusto al tacto. Acariciar la cartulina de la portada, tan suave. Y también pasarle la mano por el lomo, como si fuera el gato. Apretarlo contra el pecho, igual que hacemos con un niño de teta. Y si el contenido fuera potable, cerrar los ojos un momento. Total, que me agencié uno de Landero, que se titula: 'Lluvia fina'. Y nada. Divinamente.