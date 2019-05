El latín no ocupa tugar Y le concede mucho cachet, caché o cache a quien sabe manejarlo GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 28 mayo 2019, 02:26

Cuando decimos: 'Ese sabe latín', le estamos dando tinte de gloria a la persona. Y es precisamente el pueblo llano (más aún que los eruditos) el que tiene en tan grande estima a quien admira por ser más sabio. Sin embargo, muchos dan esa lengua por muerta. Pero lo cierto es que no murió de vieja, ni porque le hubiese llegado la hora, sino porque la matamos entre todos.

Aunque no lo use ya casi nadie (pues hasta los curas le han dado la espalda), el latín conserva el aura de aquello que es prestigioso. Incluso cuando nos referimos a los latinajos (que es un tratamiento, no se sabe bien por qué, despectivo) le estamos concediendo categoría. Por eso mismo, tanto el latín como el latinajo, tienen usía. ¿Cómo se explica entonces que lo hayan echado a patadas de las aulas? 'Por coñazo', argumentan precisamente quienes estarían obligados a estudiarlo.

Hasta que, de la noche a la mañana, un profesor de Latín, riojano y todo, decide saltarse a la torera tantos y tan viejos prejuicios. Usando dos armas fundamentales -el conocimiento y el sentido del humor- dijo de echarse a los caminos de una España teóricamente propicia (ya que en tiempos fue latina), para hacernos saber -sin hablar de oídas, sino demostrándol- que el latín no es un coñazo. Y aún se atreve a más, cuando llega y añade que resulta incluso divertido.

Rafael Sánchez Ferlosio dejó escrito que las magníficas lenguas neolatinas, tal que la nuestra, florecieron en un principio como jergas coloniales del latín. Opinaba que esas jergas eran interesadas y desleales, por ser el resultado de una transmisión egoísta del colonizador al colonizado. Ocurrió que aquel le decía a este: «Molongo llevar maleta Hombre Blanco y Hombre Blanco dar dinero Molongo», en lugar de enseñarle correctamente el lenguaje diciendo: «Si fuera usted tan amable de conducirme a Bulawayo, estaría dispuesto a pagarle hasta diez libras rodesianas». La particularidad favorable fue que aquellas lamentables jergas tardaron mil años en madurar y gracias a eso se volvieron magníficas'.

Y de eso mismo, pero entrando en detalles, nos hablará aquí esta tarde/noche Emilio del Río, en el Aula de Cultura de 'La Verdad' y Cajamurcia.