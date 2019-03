Entre Jesús y Barrabás Visto que la Semana Santa coincidirá con la campaña electoral GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 28 marzo 2019, 01:02

No quiero caer en el pesimismo, ni tampoco subirme en el optimismo. Lo cierto y verdad es que todavía está por ver cómo van a convivir la Semana Santa y la campaña electoral. Porque, aquí, todo son buenas intenciones y mejores propósitos, pero (como me parece que es la primera vez que se da la confluencia) qué sabe nadie.

No son sucesos que puedan machihembrarse fácilmente. Los oficios religiosos no tienen mucho que ver con los mítines. Ni en la forma, ni en el fondo. Aquellos son más sosegados y se inspiran en los libros sagrados. Estos, ya sabemos lo que es un mitin. Hay gente que ha ido incluso a más de uno. Ahora que lo pienso, hay una cosa que sí es la misma, tanto en el mitin como en el oficio: que están hechos para los fieles.

-¡Qué jodío!

Es verdad. (A los seres humanos nos gusta que nos digan lo que queremos oír). Si continuamos investigando posibles similitudes, tenemos otra que tampoco es mala. Bien mirado, el gobernador de la provincia, Poncio Pilatos, también montó una elección, aunque sin apenas campaña, ni mucho menos precampaña. Le pidió al populacho, como lo llamaban, que eligiera a uno de los dos reos -entre Jesús y Barrabás- para salvarlo de la crucifixión. Y ya todo el mundo sabe por dónde tiró el pueblo. Mejor no insistir en ello porque, desde luego, se lució.

Las que no veo compatibles son las celebraciones del 27 de abril: Jornada de Reflexión y Entierro. Será difícil que alguien pueda reflexionar. El sardinero porque se pasa el día (y buena parte de la noche) ensardinado perdido. (Eso me lo sé yo al dedillo y no lo digo por presumir). Y el de a pie, porque lo que tiene en la cabeza es conseguir como sea unos jugueticos para los zagales y un pito para él. Y, encima, esa misma jornada se la reserva la Iglesia a la Virgen de Monserrat.

-¿Y qué?

¿Cómo que 'y qué'? ¡Por favooor! Parece como si llevara usted un quinquenio sin ver un telediario.

Menos mal que el 28, que es cuando se vota, la casualidad ha querido que sea San Prudencio. Es lo único positivo que vislumbro.