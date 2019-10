El jamón de bellota como medicina Descubren que es mano de santo para la colitis ulcerosa GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 15 octubre 2019, 04:34

Henos aquí, señoras y señores, en una de las mañanas soleadas que nos amanecen después de aquella visita, tan inoportuna, de la puta DANA. Tengo otra buena noticia que divulgar. (Ya sería hora). Es la que dice que el jamón de bellota es mano de santo para enfrentarse a la colitis ulcerosa.

-Lo veo bien, pero tampoco creo que sean muchas las personas con ese padecimiento.

Pues, hombre, eso es igual que la vida misma. Depende de cómo se mire. Según la estadística, en la concreta España tenemos cuarenta mil personas que padecen la enfermedad. Entonces, a efectos de la economía global, estaríamos hablando de cuarenta mil jamones marchando que, a mis cortas luces, no son moco de cerdo, sino de lo mejorcito que luce este animal.

Se nos dice que el modo de conservación de esos perniles da lugar a contenidos muy altos de lípidos, vulgo ácidos oleicos. Y se da otra circunstancia favorable, como es que la mercancía tiene un bajo porcentaje en nitratos. Todas esas cualidades son buenas para afrontar y prevenir el padecimiento. Aunque esto sería lo de menos, en el sentido de que, en nombrando el 'jamón de bellota', con eso basta y sobra, sin entrar en más averiguaciones.

Ignoro si el seguro de enfermedad tiene pensado que ese medicamento se expenda en farmacias. Quizás no. Primero, porque entrar en la botica y ver diez o quince jamones colgados sobre el mostrador, la verdad es que no pega. Y segundo, que tampoco es cosa de quitarles venta a los comerciantes de la alimentación. Lo que sí podríamos hacer es pedirle a la Administración que incluya el jamón de bellota en el copago, igual que hace con los antibióticos. A fin de cuentas, consumir esta clase de jamón viene a ser, en la práctica, como tomarse una medicina.

No quiero que se me olvide señalar (sobre todo para la buena marcha) que este descubrimiento se debe a investigaciones de las universidades de Oviedo y la Complutense. Los ensayos se han hecho con ratas. Las colas kilométricas de estos roedores que haya podido detectar el lector delante de esos dos centros de enseñanza, no requieren mayor explicación por mi parte.