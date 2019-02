¡Que inventen ellas!

Se acaba de celebrar un Día Internacional de esos que producen cierta perplejidad. Hablo del que se refiere a la Mujer y la Niña en la Ciencia. Resulta chocante que se implique a las menores en la faena científica.

Bien mirada, la investigación siempre se la reservaron para ellos los machos. Mejor dicho -se la apropiaran o no de manera egoísta-, la verdad es las mujeres siempre fueron 'peccata minuta', a la hora de ejercer esta noble actividad. Por eso, cuando el muchacho este de los dientes pregunta (en su 'Saber y ganar' de La 2) el nombre de alguna científica, la única que sale a relucir es Madame Curie. Aunque con la pepla añadida de que pocas veces la dejan bailar sola, sino que la sacan del bracete de su marido.

-Es que el señor Pierre también era científico.

Y otra cosa, que habla en su favor: que se negó a recibir el Nobel, si no lo compartía con su señora. Aunque, finalmente, ella recibió dos en puesto de uno.

Ahora se trata de animar a las mujeres, aun cuando no fueren feministas, a que (siendo como son mayoría en la Universidad) se hagan científicas. Y es tan fuerte el deseo social de cumplir cuanto antes esto que digo, que en la convocatoria están incluidas las niñas. Por aquello (me supongo yo) de que desde pequeñica se cría la arbolica. Aun no siendo como no soy nadie, a mí me parece que, si la mujer se incorpora a la investigación científica y técnica, al mundo se le notará una mejoría importante. Todo en ellas mueve a pensar que esta actividad les caerá como anillo al dedo. Porque son más pacientes y meticulosas que los tíos. Y más inteligentes que algunos que van de sobrados por la vida. La profesión de investigadora tiene mucho que ver...

-Se aviene mucho.

Eso quería decir: se aviene mucho con tareas que siempre fueron de mujeres. La costura y la cocina, por poner dos ejemplos, requieren cualidades que, sublimadas, resultan muy a propósito para la investigación. Lo mismo digo sobre la curiosidad femenina, asimilable al afán de saber, tan importante en la cosa esta de las invenciones.

¡Que lo veo bien, joder!