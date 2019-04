En el internet se camufla el espiritismo A mí me pasan cosas, pero que muy inquietantes, ¿sabe usted? GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 12 abril 2019, 02:22

El internet y sus derivados esconden un algo espiritista. Esto lo presentía yo desde hace tiempo, pero es ahora cuando asoma. Siendo yo un zagal, el trato con los espíritus era de lo más frecuente. En algunas casas colgaba de la pared el cuadro del Jesucristo espiritista. Mirarlo era un acicate para indagar acerca de muertos que, alrededor de una mesa camilla hablaban con sus familiares aún vivos. Las trasnochadas se hacían largas y tediosas, porque la tele (aunque la canción de Lolita Garrido anunciaba que estaba al caer: 'La televisión, / pronto llegará. / Yo te cantaré / y tú me verás') tardaría mucho aún en adueñarse de la salita de estar.

En términos generales, el fenómeno digital se aceptó con naturalidad, sin aspavientos. Lo tomamos como una innovación, porque innovar era lo que entonces se llevaba. Sabíamos que ordenador y móvil eran algo más que la lavadora o el friegaplatos. Incluso daban un poco de miedo.

Desde el principio nos chocó sobremanera aquello del 'apaga y enciende'. Cuando el chisme se escoñaba, los mismos técnicos te decían que lo apagaras y volvieras a encenderlo de inmediato. Y eso, quieras que no, anda más cerca del espiritismo que de la simple mecánica. ¿Qué misterio se esconde -nos preguntábamos sin preguntárnoslo- en ese portentoso 'apagar y encender' que logra que el aparato regrese a la vida?

En mi caso, el móvil que manejo, al ser casi antediluviano, no tendría por qué provocarme entrimutos, o sea pasmos. El ordenador, que lo uso más, sí es una caja de sorpresas. A mí me ha ocurrido perder cierto material (hasta el punto de darlo ya por muerto) y, de la noche a la mañana, reaparecer sin saber ni cómo, ni por qué. Fue ayer mismo, por no ir más lejos. Una colección de cincuenta y tres documentos que tenía yo en bastante estima, se convirtió en uno solo de ellos... ¡repetido cincuenta y tres veces! Fue tal mi cabreo que incluso lloré. Pero, después de un largo rato mesándome los cabellos, todo volvió a su ser. Sin ni siquiera apagar, ni tampoco encender.

-Eso solo puede ser cosa de los espíritus.

¿De quiénes, si no?