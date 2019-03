La inocencia de vivir sin analizar Algunos lo consiguen, sosegando así su desasosiego GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 11 marzo 2019, 21:18

Si lo lees despacio y vas reflexionando sobre la marcha acerca de lo leído, el 'Libro del Desasosiego', de Fernando Pessoa, es como un vaso de vino monastrell, que te lo tomas a pequeños sorbos, paladeándolo. Y aunque narra los desasosiegos del escritor, se da la paradoja de que su lectura te trae sosiego en cantidad.

Me he parado en la que pudiera ser una propuesta pessoana, aunque este autor no es de los que proponen. Tampoco de los que disponen. Lo que más hace es darle vueltas a la cabeza. Conforme vas asimilándolo, te demoras en esta frase o en aquella, como insalivándolas. Mi último apeadero ha sido una que dice: 'La inocencia de vivir sin analizar'.

Me gustaría alcanzarla. Pues sospecho que, si fuese como digo, mi existencia sería mejor. O, por lo menos, es lo que intuyo. Si otros prójimos hicieran lo mismo, también ellos se sentirían mejor. Como más tranquilos. Vivir sin analizar es vivir la vida, pero sin vivirla: únicamente viéndola pasar desde el balcón.

-¿Cómo las golondrinas famosas?

¡No, joder! Aquella era otra historia. Tal como yo lo imagino, debes bajar a la calle y a su barullo. Y ser un buen peatón. Incluso hablar con unos y con otros. No hay por qué no. Tampoco pasa nada por entrar en un cine. Tomar algo en alguna barra. Deambular por el Malecón.

-¿Y acudir a un mitin?

Me lo pone usted difícil. Pero, oye, si has entendido bien al Pessoa desasosegado, pudieras salir indemne. Ándale, no más, ahora que corren tiempos de comicios. Todo es posible (me atrevo a decir), siempre que tu inocencia te incline a observar el todo sin analizar nada. Aunque tu existir se empareje con el de los demás, pues tú no eres un ser aparte. No tienes por qué creerte diferente. Ni excepcional.

Hay quienes llevan intentándolo desde la infancia. Y quizás lo consigan.

-O sea, ¿no analizar: ni lo que ves, ni lo que oyes, ni...?

Eso es. El místico y, especialmente, la mística vivían sin vivir en ellos. Lo que yo digo es distinto: Vivir sin vivir en lo que a los demás concierne.

-¡Ya lo he pillado!

Pues me alegro muchísimo por usted. De verdad.