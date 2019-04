La importancia de verlos venir El predebate del lunes resultó más solemne que el debate mismo GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 25 abril 2019, 01:27

La tele oficial es la tele oficial. Se pinta sola para dar lustre y brillo a los eventos a su cargo. Pensemos en 'Operación Triunfo', 'Master Chef' y la Vuelta a Francia. Hay como un sabor a NO-DO en aquellos sucesos que llevan su firma.

El predebate del lunes noche me encantó. ¿Cómo puede hacerse algo tan solemne y edificante, a partir de tan poca cosa como es, aparentemente, verlos venir? El ente le dedicó al prolegómeno el mismo tiempo que a la discusión posterior. De ocho a diez, las llegadas; de diez a doce, el combate dialéctico. Este predebate que digo (que otros denominan proemio con todo derecho) estuvo cuidado hasta el ultimísimo detalle.

Comoquiera que se trataba de una repetición -ver venir separadamente a los cuatro contendientes-, existía el riesgo de que hiciera su presencia el tedio. No fue así. Porque no se dio puntada sin hilo. El boletín de órdenes (lo que llaman frívolamente la escalilla) establecía que se presentaran en lapsos de diez minutos. Ni uno más, ni uno menos. Esto era de una importancia vital. No lo sé, pero me sospecho que detrás estaba el war, por si alguno de los convocados cometía 'foul' de puntualidad.

El primero en mostrarse fue el señor Casado. Y para dejar claro que lo estaba, se hizo acompañar de su rubia señora. Delante de un panel recibían Rosa María Mateo, de riguroso luto, un caballero algo recio y otra dama. (Imagino que eran altísimos cargos de la tele). Posaron todos ante mil y un periodistas que flasheaban sin tegua. Después arribó el señor Rivera, todo rozagante. A continuación, el señor Sánchez, tan espigado como siempre, junto con uno llamado Iván, aunque nada que ver con la trama rusa. Y finalmente el señor Iglesias, de camisa azul, pero tampoco mahón. Lleváronselos dentro para ponerles colorete. Todo al milímetro y todo harto ceremonioso.

Ya en el plató, dos señoritas (una con brocha, otra con cepillo) daban los postreros toques a los lideresos. Y entonces me desconcerté, pues dos señoras de la limpieza andaban -¡todavía!- barriendo el ruedo, con sendos descomunales mochos.

'¡Pos pijo!' -me dije-. '¿Cómo es posible, si estaba saliendo todo tan a pedir de boca?'.