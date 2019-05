La importancia de caer bien El 'buenaje' de Iker Casillas conmueve a tirios y troyanos GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 6 mayo 2019, 21:58

Llegas y te preguntas: 'Por qué este tío me cae bien y por qué este otro no tanto'. Te pones a analizar y algunas veces encuentras los motivos (o los que tú crees que son los motivos). Pero no siempre ocurre así. Recuerdo ahora lo de aquel que guardaba en su cajón una lista de nombres, bajo el siguiente título: 'Personas que me joden, sin saber por qué'. Esta es la cosa. Quiero decir que no siempre somos capaces de conocer las razones de nuestras fobias y filias, aun cuando podamos intuirlas. Me creo que esto se debe a la índole de la pasta con la que estamos fabricados los humanos.

-¿Vaya una parrafada que se ha marcado usted?

El lector me dispensará, estando como estamos en lunes, pero es lo que toca hoy. A Iker Casillas se le ha venido encima (y a destiempo) un infarto de miocardio. Ya sé que algo así le puede pasar a uno en cualquier momento. Solo digo que, cuando se trata de alguien tan joven y tan deportista, pues te impacta. Seguro que el muchacho no se lleva un cigarro a los labios ni aunque se lo mande el médico. Y su hechura es la de una persona que hace ejercicio y se alimenta con cierto orden, no con esos platos tan estrambóticos que preparan en Marter Chef.

De todas maneras, el clamor de la gente hacia Casillas, estimulándolo para que supere con el ánimo arriba el lamentable incidente, no se debe principalmente a lo que tiene de inoportuno. Lo que le sucede al personal (de todas las clases sociales y de todas las razas, como diría aquel) es que le profesa aprecio al futbolista. Por su historial como tal, pero sobre todo por su humanidad, precisamente cordial. En el alado portero reluce la virtud de caerle bien a todo el mundo. A los chiquillos y a los adultos. A las mujeres y a los hombres. A los analfabetos y a los ilustrados.

Atribuyo esta predisposición a favor de Iker Casillas a algo tan simple como complicado de explicar: que tiene buen ángel. Es de esas personas que solo con mirarlas te dejan complacido. Y todo lo demás son añadiduras.