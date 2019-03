Cuando una imagen jode mil palabras Los televidentes se cabrean: no les dejan leer completos los letreros GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 22 marzo 2019, 01:03

Como quiera que la tele es pan nuestro de cada día (quiero decir que todo dios está enganchado), sus defectos repercuten en millones de personas. Sin embargo, hay cierta reluctancia...

-¿Ha dicho reluctancia?

Usted perdone. Pero es que la palabra, aunque fea, parece oportuna, ya que quienes manejan los canales son reacios a enmendar sus fallos. Para ellos, en habiendo 'share' o cuota de pantalla, ancho es el mundo. Veamos. Desde que el personal se intercomunica a través de twitteres, la televisión los reproduce con el fin de que los leamos y nos enteremos. Pero, amigo mío, para que eso sea posible, hace falta que los textos no te los presenten a velocidad de flashes.

-Es verdad. Antes de que te quieras remirar, desaparecen de tu vista.

Esta es la cosa. Solo puedes leer un renglón o dos, de manera que te quedas siempre con la miel en los labios. (Suponiendo, claro, que sean twitteres melosos, algo que no ocurre casi nunca, visto que la mayoría son de índole política). Resulta muy molesto que, cuando llevas leídas unas cuantas palabras, inclusive medio Twitter, te lo retiren en menos tiempo que se santigua un cura loco.

Hay personas muy diligentes que, con tal de superar esta pepla, han realizado a su costa un curso de lectura rápida. Bueno, pues ni siquiera así. A lo más que llegan es a enterarse de los inicios o poco más de un texto. Lo que se dice leerlo entero, eso no lo ha conseguido nadie. Y la verdad es que te fastidia. Porque, vamos a ver, ¿para qué nos colocan un twitter? ¿Para complementar el mensaje o como mero adorno gráfico? Díganlo claramente. Y si fuere esto último, con no hacerles ni puto caso, problema resuelto.

En cuanto al telediario globalmente considerado, observamos que algunos van a toda pastilla. Y no hay que correr tanto, pienso yo. A fin de cuentas, las noticias, una vez que se han producido, ya no tienen remedio. No hay necesidad ninguna de apresurarse. Porque, a esas velocidades, la actualidad pasa por delante de nuestros pasmados ojos con la misma velocidad que la golondrina en primavera.

-De tu balcón los nidos a colgar.