Igual hacen obligatorio tragarse el telediario Es lo que se comenta entre los que andan estos días pactando GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 1 julio 2019, 22:02

Eso he oído. Que lo iban a poner obligatorio. ¡Pero se dicen tantas cosas! Y más aún cuando se está pactando. Oyes a uno: '¿Dónde está Fulano?'. Y otro responde: '¿Dónde quieres que esté? Pactando'. Entonces salta una: '¡Pues la comida se enfría!'. Y añade: 'Que vayan comiendo los nenes, que el tiaco se irá de restaurante'.

Yo lo soñé repetidas veces. Llegaba un hombre con una vara, dándonos golpecitos en los morros y precisándonos: '¡Hala, venga! ¡Vamos, vamos!'. Y nos conducía a una majada donde brillaba un televisor de dos mil pulgadas mínimo. Y estando allí, ¡zas! Se iba la Igartiburu y aparecía el telediario de las tres. Si uno se atrevía a decir: 'Yo ya lo he visto en la Sexta', el que hacía de jefe contestaba: 'Eso no es un telediario de marca'. Y ya nos quedábamos allí para toda la vida. Solo nos permitían morirnos cuando hubiésemos visto un millón de telediarios. Y, después, una vez en el Cielo, te encontrabas a las almas mirando el telediario vaticano, que era lo mismo pero con alzacuello.

Particularmente, no creo que deban (ni puedan) obligarnos a que nos traguemos el telediario. Ni tampoco que la Constitución dé instrucciones sobre este particular. Tampoco habría que verlo entero, ¿eh? Parece ser que la parte cultural se la podría uno saltar.

-¿Y los deportes que emiten a continuación de la cultura?

No. Los deportes, no. La obligatoriedad se centraría en lo político.

Le diré algo. Con la de penalidades que trae la vida, añadir esta pepla del 'telediario por cojones', a mí me parece un abuso. Algunos comentan que con esto pretenden llenar el hueco que dejó la fracasada Educación para la Ciudadanía. Bueno, en realidad, ni siquiera llegó a funcionar como asignatura, por falta de acuerdo en los contenidos. Pero, tal como yo lo veo, el telediario no educa. Tampoco es esa su misión. Pero, claro, si lo ponen obligatorio y te escaqueas, podrían sancionarte. Y tener que pagar una multa todos los días, eso no hay dios que lo soporte.

La verdad es que nunca imaginé que llegaríamos a esto. Ni siquiera el telediario de Franco -el 'parte'- lo decretaron de obligado cumplimiento.