Igual somos los mejores, a pesar de todo Nuestra pobrecita España resulta ser el país más sano del mundo GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 12 marzo 2019, 02:43

Miramos los españoles en derredor y hace falta tener mucha melsa para no ponerse nervioso. Que hasta dan ganas de coger el portante. Claro que lo de irse a vivir a otro país, no sé yo. Mira Inglaterra, crucificada por el 'Brexit'. ¿Es que la señora May no cerraría la casa de Downing Street, número 10, para venirse a Mallorca? De mil amores. Y quien dice Inglaterra dice Siria mismo. En todas partes cuecen habas. Aunque sea mucho decir. Uno ha viajado algo y solo en España ha visto cocer habas.

-Los michirones de toda la vida.

Lo que pretendo es traerle al lector una conclusión satisfactoria. La Universidad de Washington publica un estudio afirmando que, para el 2040, los españoles (tanto si vivimos o estamos inhumados) tendremos o habremos tenido una esperanza de vida de 85,8 años. Que está muy bien, ¿eh? Al menos para lo que se lleva en otros lugares del planeta.

Esto no se produce por arte de birlibirloque. Se debe a que somos el país más sano del mundo.

-Aunque las cabezas no estén buenas.

Ya, pero esa es otra historia. Acordarse de la que se armó en la última sesión del Congreso de los Diputados, que se dijeron de todo, pero eso no impidió que el Bernabéu se llenara hasta los topes para ver el Madrid-Barsa. Si preguntamos (que a lo mejor no) por qué España es el país con más salud del mundo, los expertos dicen que por la atención primaria que nos dispensa nuestra Sanidad y por la alimentación tan saludable, inspirada en la dieta mediterránea.

Lo cual no quita para que en el extranjero se sorprendan y digan: «Pero cómo es posible, si esta gente no para de beber y fumar». Pues ya ve usted. Ahí están los datos. Con el papanatismo anglosajón que soporta el mundo, ¿vamos a desconfiar de unos datos elaborados por la Universidad de Washington? Pues no.

De la misma manera que se da crédito a la leyenda negra sobre España, acéptese de buen grado la poca o mucha leyenda blanca que nos afecta favorablemente. Y esto sin hablar del aceite puro de oliva extra virgen. O de las nueces.