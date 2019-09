Huertanico en patinete No le estoy poniendo pegas, solo que, siendo eléctrico, pues no sé yo GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 6 septiembre 2019, 02:04

La verdad es que no sé qué decirle a usted. Esto es algo que me suena tan novedoso, tan nunca visto, que me he quedado frío como una estatua. Con la boca abierta, vaya. Me entero de que van a poner, también en las pedanías, puntos de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos. Mi sorpresa no tiene que ver con la bici. Ver a un huertano a bordo de la 'burra' mecánica de pedal, eso lo entiendo, porque es costumbre que viene de antiguo. Digo de toda la vida. Se trata de una estampa típica.

Me refiero al arquetipo eterno de la huerta eterna, con sus zapatillas de paño, pedaleando tan ricamente por la capital, montado en una bicicleta en cuyo portaequipajes luce una caja de esas de la fruta.

-¿Y qué lleva en la caja?

Pues, hombre, ahora no siempre (o casi nunca), pero antes ese recipiente contenía alfalfa, tomates, un conejo, una alábega o qué sé yo cuántos avíos propios del vivir campesino en la huerta del Segura.

-Cuando ríe una huertana...

¡Siga, siga! No se corte.

-Resplandece de hermosura toda la vega murciana.

Lo que vengo a comentar es que no termino de imaginarme a un huertano clásico subido a un patinete eléctrico.

-Ya. Pero aún sería peor si fuese manual. Digo yo.

Eso desde luego. De impulsar el patín con el remo, nuestro hortelano más parecería un zagal que un señor respetable. Como para mear y no echar gota. Y habría cachondeo para dar y tomar. Es verdad que uno se acostumbra a todo, pero, tocante al chisme autopropulsado, no sería fácil acostumbrar la vista. ¿Te figuras al Tío Pencho cruzando el Arenal, camino de la churrería de Verónicas, en un patinete eléctrico y con la Josefa a coscoletas?

-Yo sí que me lo figuro. Y sería la leche.

En fin. Vamos a tranquilizarnos y valoremos el asunto con la seriedad administrativa que requiere. En rigor, si se pueden alquilar patinetes eléctricos en la ciudad, sería injusto (y hasta contrademocrático) que no se hiciera lo mismo en las pedanías de la huerta. ¿Que resulta chungo? ¡Pos pijo, que resulte! Qué más dará pimiento rojo que pimiento verde.