Todos los hijos de Lady Di O el insistente reclamo publicitario de la Casa Real inglesa GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 10 julio 2019

Todos los hijos de Lady Di son Enrique y Guillermo. Por tanto, darle énfasis a la descendencia (como hago con el 'todos' en esta zarabanda) no deja de ser una tontada. Pero suena bien. O sea que lo dejamos como está. Y ya el lector sabrá disculparme.

Pero realmente solo son dos y están machihembrados. Lo sé con seguridad, porque cada día me aprieto los machos para mejor someterme al telediario. Quiero decir que me preparo para bien digerir las noticias. Y me entreno para ello con el programa de Igartiburu.

Por eso veo cosas que no debería ver. O sea, cada mediodía, un vídeo sobre la descendencia de Lady Di. Sin que ella tenga culpa de nada, pues se limitó a nacerlos y no tuvo tiempo de mucho más, la pobre. Por medio de esos reportajes, Igartiburu nos trae cotidianamente secuencias de la vida de Enrique y Guillermo, junto la mujer y los nenes. Y llega un momento en que dices: «Joder, parece como si estuviésemos los españoles bajo la égida de una monarquía extranjera. Para una vez que sale la Corona española, te ponen mil veces la inglesa». Sospechas que la Casa Real británica tiene un departamento de imagen, que continuamente graba a los duques (uno de Sussex y otro de Cambridge) como el que fabrica longaniza real. Para que veamos que son más estupendos que nosotros. Porque esto precede (y sin faltar ni una sola vez) al telediario del mediodía.

Me pregunto si la inflación de glamur (basada en David Bisbal y la monarquía de cornucopia dorada que tanto aplauden los ingleses) no será una hipérbole y, en última instancia, una nonada. De no ser así, bien, vale, me callo. No he dicho nada. No tengo ningún empeño en corregirle el guion a Igartiburu. Igual que no quiero cambiarle (si es que lo tuviere, que no creo) el de la Nochevieja.

Que tiene que ser así, pues nada, ni mil palabras más. Vengan en buena hora (con sus monerías de cornucopia dorada), por orden de aparición en pantalla: Enrique, Guillermo, la Meghan, Catalina y los nietos Archie, Jorgito, Luisito y Carlotita.

Pero, joder, el 'every day' es mucho 'every day'.