¡Hala, elecciones! ¡Dios con nosotros!

El presidente del Gobierno, como lo es en funciones, posee un verbo fácil y ágil, que le permite cargarse de razón. En la rueda del martes en la noche, estuvo cargadísimo (más cargado que nunca, diría). No cuando anunció que habrá elecciones -que eso ya lo había dicho el Avance Informativo-, sino queriendo explicar cómo y por qué se ha llegado a eso. Que íbamos a ir a las urnas se veía venir, menos para los políticos. El pueblo lo intuyó desde el primer momento. Si no por acción, por omisión, no sé si me explico. Y nada, como dijo el otro: esto lo que hay.

El entusiasmo no parece indescriptible. Después de confirmarse que tendremos comicios, no he visto a nadie saltar y bailar. Ni que hicieran llover pétalos de rosas desde los balcones, como pasó el martes con la Fuensanta. Tampoco veo que se haya echado la gente a las barras y terrazas, en plan celebración. Un malhumor generalizado recorre Murcia, como consecuencia de la Gota Fría. Aquí, la única bulla reciente han sido los Moros y Cristianos.

Salvo que las encuestas nos obliguen a lo contrario, se predice un aumento de la abstención... ¡gooordo! Aunque, como ya habrá pasado el Halloween (que eso sí moviliza al personal) y el santo de la jornada, León Magno, no entusiasma a las mayorías, pudiera ocurrir que algunos votasen por sacudirse el aburrimiento.

-¿Y quién se comenta que ganará?

¡Uf! ¡Vaya preguntica! De lo que se habla es de quién perderá. Es lo que parece estar más claro. Hombre. Por muy mal que se ponga la cosa, siempre habrá quien gane. Entre los perdedores, ganará el que menos pierda. Pero eso puede llevarnos a una situación no deseable, pues nos dejaría como estamos ahora mismo: cautivos y desarmados, que dijo aquel.

-Entonces no hay más cojones que ganar por goleada.

Eso está muy bien para dicho, pero no tanto para hecho. Tocante a Murcia, dependerá de cómo funcione el Consorcio. ¡Hombre, claro! Si los perjudicados por la DANA (además de lo mal que lo están pasando ahora mismo) no reciben un alivio considerable, pues igual se quedan en casa repintando ellos mismos el saloncito, no sé si me explico.