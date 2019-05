Hablemos de cuartos, ¡oh, Gobierno de turno! Los 7.500 que recibimos de menos endeudan a Murcia en casi 10.000 millones GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 21 mayo 2019, 03:35

La cosa de los cuartos públicos es otra de las espinas (no espinitas) que tenemos los de aquí de Murcia clavadas en el corazón. Las otras punchas ya las conoce de sobra el lector, principalmente la del agua. Hace nada nos han enderezado la muy famosa, por cuasi eterna, Variante de Camarillas. Y la verdad es que hemos sentido un cierto alivio. Gracias a ello, circulan ya dos híbridos (con perdón por la palabreja) entre Cartagena y Madrid, uno de los cuales para en Cieza y Hellín. Quieras que no, esto supone un respiro en nuestras comunicaciones, temática en la que todavía andamos un tanto retrasados.

Esta Región nuestra lleva años quejándose de que el Estado (personificado en el Gobierno de turno) no nos manda el dinero que en verdad nos pertenece. Se calcula que, durante los últimos diez años, hemos dejado de recibir 7.519 millones, que nos corresponden (con toda justicia) por número de habitantes. No sé qué opinará el lector, pero a mí me parece que es un pastón.

Con esa cantidad de millones (y más aún si se emplearan bien), Murcia podría relucir un poco más. Porque después viene la segunda parte. Comoquiera que no podemos parar ese tren que es el vivir (de ahí viene lo del 'tren de vida'), la necesidad obliga a gastar, aunque no hayamos recibido esos fondos públicos. Lo cual ha dado lugar, como no podía ser de otra manera, a que nos endeudemos por un montante de 9.232 millones de euros. Me parece que se me está mareando el lector...

-Algún vahído me voy notando ya, pero siga, siga usted. Lo que abunda no daña, como dice el adagio.

Gracias, caballero. El Gobierno en funciones asegura que está dispuesto a afrontar el problema en la legislatura próxima. Pero el que más y el que menos se tienta la ropa, dando así señales de un cierto escepticismo. Y es que, claro, prometer siempre ha sido más fácil que dar. Las palabras no devengan intereses, mientras que la deuda no para de producirlos, implacable la jodía de ella. Ya lo dijo aquel: 'Hermano: De los réditos TAE te guarde Dios'.

-¡Por nadie pasen!