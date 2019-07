El habla de los bebés Será el algoritmo el que nos traduzca los berridos GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 9 julio 2019, 02:55

El caso es no parar. El 'non stop', que decían los ingleses y asimilados, cuando anunciaban los primeros desnudos o estriptises. Los científicos (si los gobiernos les dan esas cuatro perras que generalmente les niegan) se ponen a darle vueltas a la perola y, mientras su señora les prepara la comida, te inventan un montón de cosas.

Esta vez se trata de un asunto de bebés. Ni más ni menos que adivinar qué quiere un nene de teta cuando se pone a berrear. La cosa tiene su miga porque es muy poco lo que se sabe (e incluso a las madres les sucede), cuando la criatura dice: «Aquí estoy yo».

-Y lo peor son la noches, ¿sabe usted? ¡Solo Dios sabe las nochecicas que nos han hecho pasar!

No, si le comprendo a usted. «Y menos mal que es ella la que se levanta» -se dice el tiaco para sus adentros. Aunque es verdad que también hay padres (los llamados padrazos) que saltan de la cama y, además, se manejan divinamente con el chupete y los ajos al nene.

Un consorcio de investigadores norteamericanos ha logrado dilucidar el lenguaje del bebé, cuando este dice de llamar la atención. Si larga un 'neh', está hambriento; si un 'owh', tiene sueño; y si un «heh», se siente incómodo, por frío o porque le pica. El buen lector dirá: «¿Y cómo distingo yo entre 'neh' y 'heh'?». Pues, nada, esto lo arregla el algoritmo. Cuando no sepas si el crío ha dicho «dame teta» o «ráscame, que me pica», el algoritmo te lo traduce.

-Yo siempre dije que, si se habla ahora tanto del algoritmo, será porque merece la pena.

No le quepa duda. Tiene un nombre feo, pero su eficacia es asombrosa. Tenga en cuenta el lector que un bebé es capaz de emitir cuarenta y seis clamores (así llaman a los berridos) diferentes. Eso, si no echas mano del algoritmo, no te lo resuelve nadie.

Se me olvidaba añadir que, cuando el nene dice 'eair', es porque tiene gases. Esto de los gases es muy de tener en cuenta. Para los críos de mantillas, pero mucho más todavía para los señores mayores, no sé si me explico.