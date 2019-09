El futuro no pinta gracioso Antes de ochenta años, estas DANAS podrían ser huracanes GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 16 septiembre 2019, 21:43

Me supongo yo (visto que el día de hoy me ha sorprendido en plan optimista) que los próximos ochenta años son tiempo suficiente para afrontar con éxito el enorme problemón climático.

-¿Qué es lo que le pasa ahora? ¡Es que aún no hemos salido de una y ya está usted dando el pasmo con otra!

Bueno, yo, si quiere el lector, lo dejo. Pero ocurre que a mí también me achucha lo que se dice por ahí. No digo la opinión de un indocumentado, sino de estudiosos e institutos que son de fiar. Hacer caso a cualquier cantamañanas, que solo pretende alarmarnos (encima de lo mal que lo está pasando tanta gente con la dichosa DANA), sería de tontos. Yo me atengo, sin embargo (aun a riesgo de ponerme pesado) a lo que nos cuentan científicos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con la de Pricenton, radicada en los Estados Unidos.

Casi no me atrevo a seguir con esto, pues no quiero que me llamen alarmista. Pero, según esas fuentes, «existe el riesgo de que tengamos huracanes en el Mediterráneo a finales de este siglo». Cuando decimos en el Mediterráneo, estamos diciendo aquí mismo. Y añaden: «El calentamiento global agravará la potencia de las actuales DANAS, que podrían alcanzar las categorías de los ciclones que arrasan el Caribe».

Que vaya a ocurrir así, pues, mire usted, yo soy lego y lo ignoro. Pero lo menos que podría hacerse (y preferentemente desde ya) es pedir que se contrasten los estudios de unos y otros, hasta alcanzar datos que sean seguros o de muy alta probabilidad. Y ese papel corresponde (así lo vengo repitiendo tozudamente) a quienes nos mandan. A los gerifaltes de todos los países del mundo o, por lo menos, de los más importantes. Me refiero a instancias que se pongan a trabajar y que informen con verdad a los paganos que somos nosotros. Es decir, a esos mismos que -en Murcia, Valencia, Castellón, Alicante y Almería- tratan de salir del barro con el que los ha mortificado la Gota o DANA o como quieran llamarla.

Ochenta años no son demasiado. Si veinte, según el tango, no son nada, ochenta equivalen solamente a cuatro veces veinte.