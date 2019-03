Frivolidad climática No es cosa de reírse viendo cómo el tiempo se ha vuelto loco GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 7 marzo 2019, 02:52

No digo que debamos escondernos debajo de la cama. Ni que entremos de lleno en el pesimismo colectivo. Pero frivolizar ante lo que son ya pruebas evidentes de que el cambio climático se las trae, me parece una actitud peligrosamente peligrosa.

El clima se está comportando como si hubiera perdido la cabeza. No respeta las cuatro estaciones, pues trae frío cuando toca calor y calor cuando corresponde frío. Además, su actuación resulta, por extremada, desconcertante. Sorprende, sin embargo, que a nadie le preocupe especialmente lo que está ocurriendo.

Las teles, que son como son, nos traen en febrero chocantes imágenes de personas tomando el sol (y algunas el agua) en la Malvarrosa valenciana, en Benidorm o en el Mar Menor.

-¿En el Mar Menor?

Pues sí, joder, en el Mar Menor. ¿O es que no sabe usía que está muy mejoradico -dicen- de sus padecimientos sin culpa? Pero no solo a esos lugares acude estos días el personal sonriendo y en bañador. Es que te vas a Vigo y te topas con tres cuartos de lo mismo. Cuando dice de nevar, la cosa no se queda en eso, sino que el nevazo se pasa de rosca. En algunos lugares que no son Teruel, las mínimas se sitúan en un bajo cero polar.

Tenemos luego esas borrascas que entran arrasando, con sus terribles vientos, por el noroeste de España. Hubo una temporada, no hace mucho, en que el rabo de una acariciaba la cabeza de la que venía destrás.

La televisión, ya digo, nos muestra todo esto como una mera curiosidad. Pone el micro delante a una ciudadanía que, como no quiere asustarse, te dice: '¡Qué calorcito tan rico!', estando a mitad del invierno, o bien: '¡Qué bueno que ha nevado!', cuando toca abanicarse. ¿Y qué decir de la lluvia? O se pasa o no llega.

Este tratamiento frívolo que hacen los medios de las locuras del clima, yo lo veo suicida. Ni siquiera los hombres y las mujeres del tiempo se toman el asunto en serio. Y por lo que toca a la autoridad, su actitud es la de mirar para otro lado.

Pues muy bien. Ya llegará 'el llanto y el crujir de dientes'. (Lucas 13:28).