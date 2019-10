Floridablanca se merece un entremés Podría representarse a pie de estatua, para turistas y paisanos GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 18 octubre 2019, 04:17

Ignoro si nuestro Conde de Floridablanca ha recuperado ya el brazo que perdió en el lujoso jardín que lleva su nombre, donde reside de contino. Si es que todavía estuviese en lista de espera, en algo ha salido ganando el ilustre. Al menos ese miembro (y aquel otro 'miembro' que aparenta ser el pergamino que enarbola) no se lo han mojado las desordenadas lluvias de mediado septiembre.

Don José Moñino Redondo, que así figura en el registro civil (tan predemocrático que acoge igual a nobles que plebeyos), muestra frente amplia, nariz recta, boquita sensual y mentón firme. Calzó peluca de doble rizo, como requería la moda de la época. Fue un puntal de la gobernación de las Españas (por entonces aún podías nombrarla 'en plural'), durante el reinado de Carlos III. Con solo treinta y siete años, ejerció como fiscal del Consejo de Castilla, una institución muy poderosa en su tiempo.

También fue embajador en Roma y primer ministro. Más tarde, lo detuvieron y encarcelaron, 'según la costumbre de los borbones de la época con sus ministros'. Los últimos años de su vida los pasó en Murcia, en una celda del convento franciscano, donde le dieron muy favorable acogida. Aunque lejos ya del ejercicio de la política, fue nombrado miembro de la Junta Suprema Central, en 1808, durante la invasión napoleónica. Ese año se produjo el levantamiento del Dos de Mayo. Y, entre junio y agosto, tuvo lugar el sitio primero de Zaragoza. El Conde ya no pudo recibir noticia del segundo, pues murió en la víspera de Nochevieja.

Y vamos ya con este nada cómico entremés. Santiago Delgado, escritor murciano, tiene publicada una biografía muy sentida. Y se me ha ocurrido (mientras caía la lluvia y me imaginaba al Conde a la intemperie) que no estaría de más que el mismo autor compusiera una obrita teatral (el diminutivo es por el tamaño). Podría representarse de cuando en cuando -con luz y sonido, no sé si me explico- a los pies del monumento. Para disfrute del turismo y también de los paisanos.

Sería una especie de 'happening' al aire libre, bajo la mirada atenta de los viejos ficus y disfrutando el perfume de la rosaleda.